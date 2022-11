Ratchet & Clank : plusieurs épisodes ajoutés au PlayStation Plus Premium et un pack d'armures pour Rift Apart pour les 20 ans !

C'est le 4 novembre que Ratchet & Clank est sorti sur PlayStation 2 en Amérique du Nord, débutant une série qui nous a suivis jusqu'au Ratchet & Clank: Rift Apart sorti sur PS5 l'année dernière (disponible à partir de 60,15 € sur Amazon.fr). Le Lombax et son univers fêtent donc aujourd'hui leurs 20 ans, célébrés comme il se doit par une rétrospective remplie de concept arts inédits et de commentaires des développeurs publiée par Insomniac Games sur le PlayStation Blog.



Il fête également cela avec 2 initiatives pour les joueurs. Les détenteurs de Rift Apart peuvent dès à présent télécharger la mise à jour 1.004 pour débloquer le Pack d’armures du 20e anniversaire, comprenant 5 armures listées ci-dessous.

Pack d’armures du 20e anniversaire Armure de commando inspirée de Ratchet & Clank 2.

Armure holoflux inspirée de Ratchet & Clank: A Crack In Time.

Armure de quête inspirée de Ratchet & Clank: Quest for Booty.

Armure de maraudeur inspirée de Ratchet: Gladiator.

Armure de Clank pour célébrer le meilleur des compagnons.

Et sinon, alors que les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent déjà jouer aux épisodes PS3 que sont Quest for Booty, A Crack in Time, All 4 One, Q-Force (aka Full Frontal Assault) et Nexus (aka Into the Nexus), ils vont être rejoints le 15 novembre par les versions PS3 de :

Ratchet & Clank HD ;



; Ratchet & Clank 2 HD (aka Ratchet & Clank: Going Commando HD ) ;

(aka ) ; Ratchet & Clank 3 HD (aka Ratchet & Clank: Up Your Arsenal HD ) ;

(aka ) ; Ratchet: Gladiator HD (aka Ratchet & Clank: Deadlocked HD ) ;

(aka ) ; Ratchet and Clank : Opération Destruction (aka Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction).

Oui, nous aurons bien droit aux portages haute définition des 3 premiers volets (à l'époque réunis sous l'intitulé Ratchet & Clank Collection aka The Ratchet & Clank Trilogy), à la version HD de l'épisode PS2 orienté shoot et à l'aventure incontournable de 2007. Ne manque plus que les jeux PSP La taille, ça compte et Secret Agent Clank et la franchise sera complète pour les abonnés au service.