Rocket League : une mise à jour avec du 120 fps sur PS5 et un pack de cosmétiques Ratchet & Clank gratuits pour les joueurs PlayStation

La Saison 4 de Rocket League vient à peine de démarrer que Psyonix a déjà du contenu et des fonctionnalités inédites à nous proposer. Enfin, pas pour tout le monde, car ces nouveautés se destinent avant tout aux joueurs PlayStation. Tous ceux qui se connecteront au free-to-play depuis leur PS4 ou PS5 avant le 3 janvier 2022 pourront en effet recevoir un pack de contenu gratuit Ratchet & Clank comprenant la décalco Ratchet & Clank pour Octane, le turbo Collisionneur de Négatrons, un ballon de toit Clank et un ballon de toit Ratchet.



Mieux encore, des améliorations techniques spéciales pour la PS5 seront également disponibles ce 18 août, plusieurs mois après leur entrée en vigueur chez la concurrence. Vous aurez alors le choix entre un mode Qualité en 4K à 60 fps, et un mode Performance en 2688×1512 (à savoir 70 % de la version 4K complète) à 120 fps, tous deux compatibles HDR. Sinon, les abonnés PlayStation Plus pourront récupérer un nouveau pack de bonus gratuits à partir du 24 août, renfermant une décalco animée Goop GE, un casque de toit GE, un turbo Magmus GE et des roues de Faucheuse GE.

Rocket League met à l’honneur les personnages emblématiques de la série Ratchet & Clank d’Insomniac Games en les accueillant sur le terrain pour la première fois ! Obtenez le pack de contenu gratuit Ratchet & Clank sur Rocket League à partir du 18 août. Vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte Rocket League sur PlayStation 4 ou PlayStation 5.

Le pack de contenu inclut la décalco Ratchet & Clank pour Octane, le turbo Collisionneur de Négatrons, un ballon de toit Clank et un ballon de toit Ratchet.

Jeremy Dunham, directeur de stratégie de produit et de contenu à Psyonix, est ravi d’intégrer à Rocket League des éléments inspirés de cette célèbre série. « Chez Psyonix, nous sommes de grands fans de Ratchet & Clank. Il s’agit d’une des franchises les plus emblématiques de PlayStation », a déclaré Jeremy. « C’est pour cette raison que nous avons souhaité nous associer à Insomniac Games pour créer du contenu génial pour la communauté PlayStation. C’était un véritable privilège et une incroyable expérience pour nous de travailler avec eux ! »

Vous pourrez obtenir ce pack de contenu exclusivement sur PlayStation jusqu’au 3 janvier 2022. En attendant, vous pouvez jouer à Ratchet & Clank, disponible dès maintenant sur PlayStation 5.

Jouez à Rocket League à une fréquence de 120 fps !

Le 18 août sortira également Rocket League sur PlayStation 5 à une fréquence de 120 fps Un nouveau paramètre de qualité vidéo sera ajouté dans le menu des paramètres d’affichage. Il vous permettra de choisir entre les modes Qualité ou Performance. Laissez-nous vous présenter les détails pour chaque mode !

Qualité :

Résolution 4K en 60 fps et en qualité HDR ;



La technologie HDR nécessite un écran compatible HDR10 ainsi qu’un câble HDMI 2.0 ou plus performant ;



Un écran compatible avec la 4K est nécessaire pour profiter de cette résolution. Si vous utilisez un écran en 1080p, la résolution du jeu passera de la 4K à 1080p.

Performance :

La résolution du jeu est de 2688×1512 (à savoir 70 % de la version 4K complète) en 120 fps et en qualité HDR ;



La résolution de l’interface du jeu est en 4K ;



Un écran compatible avec la 4K est nécessaire pour profiter de l’UHD 4K. Si vous utilisez un écran 1080p, la résolution du jeu passera de 2688×1512 HDR à 1080p ;



La fréquence de 120 fp nécessite un écran compatible ainsi qu’un câble HDMI 2.1 ultra haut débit.

Nouveau pack PlayStation Plus

Préparez-vous à en prendre plein la vue ! Le pack PlayStation Plus contenant des éléments de customisation réservés exclusivement aux abonnés PlayStation Plus va faire peau neuve. N’oubliez pas de vous le procurer sur le PlayStation Store dès sa sortie prévue le 24 août. Il inclut une décalco animée Goop GE, un casque de toit GE, un turbo Magmus GE et des roues de Faucheuse GE.

Agrandissez votre garage avec un nouveau pack de démarrage et un nouveau pack standard.

À l’occasion de la saison 4, nous sortons deux nouveaux packs : un pack de démarrage et un pack standard. Laissez-moi vous présenter le contenu de chacun de ces packs !

Le pack de démarrage Road Hog XL (disponible le 17 août pour 4,99 €) :

La voiture Road Hog XL (bleu ciel) ;



Les roues Yuzo (bleu ciel) ;



Le turbo Hypernova ;



La traînée Lightspeed ;



La décalco Kinda Koi (bleu ciel) ;



500 crédits.

Le pack Werefolf (disponible le 24 août pour 19,99 €) :

La voiture Werefolf (rouge cramoisi) ;



L’explosion Voxel Goal (rouge cramoisi) ;



Les roues IO: Infinite (rouge cramoisi) ;



1 000 crédits.

Préparez-vous pour la saison 4

La saison 4 est sortie, alors rendez-vous sur le terrain pour découvrir du contenu inédit ! Notre dernière voiture, la Outlaw, est en cavale et est recherchée pour avoir volé des turbos et pourchassé ses adversaires à coups de démos. Obtenez-la dans le Rocket Pass Premium et récupérez un butin des plus convoités de Deadeye Canyon pouvant contenir des éléments de personnalisation de rang 70 et au-delà, comme les roues Gadabout, la décalco animée Hydrophobic et l’explosion Yeehaw Goal !

À midi sonnant, entrez dans la nouvelle arène conçue pour les duels (et tous les autres modes) : Deadeye Canyon ! Vous pourrez également profiter de nouveaux tournois compétitifs améliorés, dont des tournois en 2v2 et des modes inédits. Participez à ces tournois et remportez des crédits de tournois que vous pourrez utiliser pour obtenir des éléments de personnalisation. Nous avons ajouté de nouveaux éléments spécialement pour cette saison 4, alors assemblez votre équipe et rejoignez votre catégorie.

La saison 4 sera disponible jusqu’au 17 novembre, alors téléchargez Rocket League gratuitement, vivez votre plus grande expérience sur le terrain et n’oubliez pas de vous procurer le pack de contenu Ratchet & Clank le 18 août !