Rocket League : 4K, HDR, 120 fps, Epic dévoile toutes les optimisations pour les PS5 et Xbox Series X et S

La sortie des nouvelles consoles cette semaine est l'occasion pour de nombreux studios de faire le point sur les améliorations next-gen de leurs produits phares. Et Epic Games nous a déjà tout dit sur Fortnite, nous n'avions pas encore eu d'informations sur les optimisations dont jouira Rocket League, récemment passé en free-to-play.

Sachez déjà que toutes les améliorations techniques ne seront pas disponibles au lancement. Mais dès le départ, nous pourrons jouir de temps de chargement raccourcis et de performances optimisées en écran scindé, et surtout de la 4K à 60 fps avec HDR sur PS5 et Xbox Series X, et du 1080p à 60 fps avec HDR sur Xbox Series S. Et d'ici la fin de l'année, une mise à jour apportera une option pour choisir la qualité vidéo de notre partie : les modes d'affichage actuels seront alors classés en tant que Mode Qualité, et vous pourrez aussi opter pour un Mode Performance.

Xbox Series X Mode Qualité

4K à 60 fps avec HDR



Le HDR requiert un écran compatible HDR10 et un HDMI 2.0



La 4K n'est affichée que sur les écrans 4K UHD, si vous utilisez un écran 1080p, la partie sera affichée en 1080p suréchantillonné depuis la 4K

Performance

Résolution en 2688x1512 (70 % de la 4K) à 120 fps avec HDR



L'interface est affichée en 4K



La 4K n'est affichée que sur les écrans 4K UHD, si vous utilisez un écran 1080p, la partie sera affichée en 1080p suréchantillonné depuis le 2688x1512



Le HDR et le 120 Hz requièrent un écran compatible, ainsi qu'un HDMI 2.1 (fourni avec la Xbox Series X) Xbox Series S Mode Qualité

1080p à 60 fps avec HDR



Le HDR requiert un écran compatible HDR10 et un HDMI 2.0

Performance

Résolution en 1344x756 (70 % du 1080p) à 120 fps avec HDR



L'interface est affichée en 1080p



Le HDR et le 120 Hz requièrent un écran compatible, ainsi qu'un HDMI 2.0

Malheureusement, ce Mode Performance à 120 fps ne semble pas prévu sur PS5, même après le lancement. Et au cas où ce ne serait pas clair, ces versions compatibles next-gen seront encore une fois gratuites, et vous pourrez bien évidemment conserver votre progression grâce à votre compte Epic. La Xbox Series S est disponible à partir de 299,99 € sur Amazon.fr.