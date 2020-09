Rocket League explose son record de joueurs simultanés grâce au free-to-play

Epic Games est en passe de réussir un bel exploit en rendant Rocket League plus populaire que jamais, cinq ans après son lancement initial. Le jeu de ballon avec des voitures vient de passer en free-to-play cette semaine, et est donc téléchargeable gratuitement sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

L'éditeur a mis toutes les chances de son côté pour assurer un succès rapide à cette nouvelle version, en offrant notamment un bon d'achat de 10 € pour tous les téléchargements sur l'Epic Games Store avant le mois prochain. Et il a réussi son coup, car en plus d'être nombreux à récupérer l'application, les joueurs étaient présents sur les serveurs en ligne ces dernières heures : plus d'un million de personnes était connecté en simultané ce jeudi 24 septembre 2020 !

À titre de comparaison, le précédent pic d'affluence datait de fin mars, alors que le Rocket Pass 6 et le début du confinement avaient attiré près de 500 000 joueurs en ligne en même temps. L'appel du free-to-play a même séduit les joueurs payants de Steam (le jeu n'est pour rappel plus téléchargeable que sur l'EGS depuis son passage en version gratuite le 23 septembre), qui étaient 132 747 connectés au pic cette semaine : le précédent maximum sur la plateforme datait aussi de mars avec 119 337 joueurs. Rocket League va-t-il devenir aussi incontournable que Fortnite ?

