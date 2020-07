Rocket League : nombre de joueurs, de matchs joués et de buts marqués, une infographie impressionnante pour les 5 ans

Rocket League est sorti le 7 juillet 2015, et a donc fêté cette semaine ses 5 ans. Psyonix a lancé le 30 juin dernier un évènement avec des modes spéciaux tournant toutes les semaines, histoire de faire revivre les meilleures variantes de l'expérience aux joueurs. Mais histoire de marquer l'anniversaire de son bébé, le studio vient de diffuser une infographie riche en informations.

Retour sur les dates importantes de la production, mode limité le plus populaire, nombre de Tiers débloqués au fil des six premiers Rocket Pass, éléments cosmétiques les plus appréciés et bien d'autres données sont résumées ici. Le plus intéressant reste d'apprendre que Rocket League compte désormais 75 millions de joueurs, plus de 5 milliards de parties jouées et plus de 29 milliards de buts marqués.

Si vous voulez rejoindre cette grande communauté, Rocket League est vendu à partir de 29,99 € à la Fnac.