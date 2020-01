Rocket League : les joueurs sur Mac et Linux peuvent demander un remboursement

La semaine dernière, Psyonix a annoncé qu'il allait supprimer les fonctionnalités multijoueurs des versions Mac et Linux de Rocket League. Certes, le jeu sera encore jouable en solo, mais sans ces modes en ligne, le titre perd une grosse partie de son intérêt.

Bien que Psyonix ait proposé des alternatives (Boot Camp, Proton ou Wine), les joueurs ne sont pas contents, et ça se comprend. Le studio a donc décidé qu'il allait rembourser tous les joueurs de Rocket League s'amusant sur Mac ou Linux. Il suffit pour cela de se rendre sur la page du Support Steam, de sélectionner le jeu et de demander un remboursement. Il faut ensuite indiquer que le motif n'est pas dans la liste et rajouter le message « Please refund my Mac/Linux version of Rocket League, Psyonix will be discontinuing support », et normalement, tout se passera bien, même si vous avez joué plus de deux heures.

Psyonix est également revenu sur la mise à jour de mars prochain, qui fera désormais tourner Rocket League en 64 bits, passant de DirectX 9 à DX11, qui n'est pas supporté par OpenGL sur Mac et Linux (SteamOS). Les développeurs affirment que les joueurs sur ces systèmes d'exploitation ne représentent que 0,3 % de la communauté, difficile pour l'équipe de faire des mises à jour qui prennent du temps pour eux.

