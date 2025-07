Clair Obscur: Expedition 33 impressionne le directeur de Naughty Dog

Un jeu français qui impressionne toute l'industrie





Nous sommes désormais en juillet, la première moitié de l'année est passée et Clair Obscur: Expedition 33 reste encore l'un des meilleurs sortis en 2025. Le jeu de rôle de Sandfall Interactive a impressionné des millions de joueurs, mais également des développeurs réputés. Ces derniers jours, c'est le directeur de Naughty Dog qui a porté aux nues le RPG français.

Neil Druckmann a adoré Clair Obscur: Expedition 33





Sur Instagram, Neil Druckmann a partagé une photo du générique de fin de Clair Obscur: Expedition 33, déclarant être « émerveillé » et rajoutant que c'est « l'une des histoires les plus émouvantes et créatives que j'ai jouées depuis longtemps ». Entre deux messages de joueurs qui n'ont toujours pas digéré le choix scénaristique de The Last of Us Part II, nous retrouvons le compte officiel du jeu, qui a commenté sobrement par une phrase marquante du jeu : « Pour ceux qui viendront après ».

Sur quoi travaille Neil Druckmann chez Naughty Dog ?





Tout récemment, Neil Druckmann a annoncé qu'il quittait la série The Last of Us de HBO, se concentrant désormais sur son travail chez Naughty Dog, ce qui lui a visiblement laissé un peu de temps pour terminer Clair Obscur: Expedition 33. Neil Druckmann est connu pour son travail de scénariste sur la franchise Uncharted, il a même réalisé le quatrième opus et surtout écrit et réalisé The Last of Us et The Last of Us Part II. Désormais, il planche sur Intergalactic: The Heretic Prophet, mais un autre mystérieux jeu est en cours de développement chez Naughty Dog.

Où acheter Clair Obscur: Expedition 33 ?





Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 46,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

