BON PLAN : Lost Soul Aside, où le précommander à petit prix à travers les dimensions ?

Une longue gestation





C'est en 2016 qu'était annoncé Lost Soul Aside, un Action-RPG dont les inspirations ne font aucun doute puisque revendiquées par son créateur Bing Yang, à savoir les Final Fantasy et notamment Versus XIII avant qu'il ne devienne FFXV, ainsi que les Devil May Cry. UltiZero Games a longtemps fait patienter les joueurs, jusqu'en début d'année avec l'annonce d'une date de sortie lors d'un State of Play. Hélas, elle a ensuite été repoussée à cet été. Sauf surprise, le bout du tunnel est enfin en vue et les prix bas accompagnant ses précommandes sont eux aussi au rendez-vous.

Où précommander Lost Soul Aside à pas cher ?





Puisque Lost Soul Aside aura bien droit à une version physique, il est temps de voir où il est vendu au meilleur prix, avec au mieux plus d'une dizaine d'euros d'économie.

La date de sortie de Lost Soul Aside est fixée au 29 août 2025 sur PS5 et PC.