BON PLAN : Prince of Persia: The Lost Crown déjà en promotion

Faire revivre la saga Prince of Persia en changeant totalement le gameplay et en proposant une expérience aussi amusante qu'exigeante, voilà ce qu'a réussi à faire Ubisoft Montpellier en début d'année avec Prince of Persia: The Lost Crown, un metroidvania déjà couronné de succès critique.

Si jamais vous êtes passés à côté du jeu, bonne nouvelle, Prince of Persia: The Lost Crown est actuellement déjà en promotion. Le jeu passe à 36,59 € sur Amazon dans ses versions PlayStation 5 et Nintendo Switch ou à 36,90 € sur PS4 et Xbox Series X/One. De son côté, Cdiscount affiche Prince of Persia: The Lost Crown à 39,76 €, toujours sur PS5, PS4, Switch ou Xbox Series X/One.

Plongez au cœur d'un jeu de plateforme d'action-aventure palpitant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez les limites du temps et de l'espace. Incarnez Sargon et passez du statut d'épéiste prodige à celui de légende au fur et à mesure que vous maîtrisez les techniques de combat.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST Prince of Persia: The Lost Crown, tout vient à temps à qui sait attendre