BON PLAN : God of War Ragnarök et Frostpunk 2 à prix réduit, The Crew 2 à 1 €, Gamesplanet casse les prix

Gamesplanet a décidé de casser les prix pour fêter la rentrée, le revendeur propose notamment les jeux de PlayStation en promotion, mais son catalogue regorge d'autres offres. Si vous aimez les jeux de course, vous devez vous jeter sur The Crew 2, vendu 0,99 € (- 98 %), Ubisoft a promis récemment un mode hors ligne pour éviter que le titre ne devienne injouable.

D'autres jeux d'Ubisoft sont également à prix réduit, avec des promotions allant jusqu'à - 86 % sur des titres comme Assassin's Creed Valhalla, Avatar: Frontiers of Pandora, Immortals Fenyx Rising ou encore Child of Light. Vous pouvez retrouver les offres concernant les jeux Ubisoft juste ici : Ubisoft Sale.

Du côté des jeux qui ne sont pas encore sortis, Gamesplanet propose de précommander God of War Ragnarök à - 10 %, que ce soit en édition standard ou en Digital Deluxe Edition. Même son de cloche pour Frostpunk 2, qui est lui à précommander avec - 15 % de réduction en version standard ou avec - 20 % de remise sur la Deluxe Edition.

Gamesplanet casse également les prix sur les jeux de Devolver Digital, avec notamment la trilogie Shadow Warrior, Broforce, Ruiner, les Serious Sam, la saga Reigns, Return to Monkey Island, Cult of the Lamb et ses DLC, Terra Nil, les Talos Principle, Children of the Sun, Stories Untold, Trek to Yomi, Inscryption, Death's Door, Weird West: Definitive Edition ou encore Gris. Toutes les offres sont à retrouver ici : Devolver Sale.

Enfin, de nombreux autres jeux sont en promotion jusqu'au 16 septembre prochain, avec par exemple les Resident Evil, Street Fighter IV Ultra, Bionic Commando, Toki, ou encore les jeux Agatha Christie de Microids. Les titres à prix réduits sont tous ici : Offres de la semaine.