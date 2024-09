The Crew : Ubisoft apprend de ses erreurs

Ubisoft s'est pris un énorme tollé en début d'année en coupant les serveurs de The Crew, le jeu de course d'Ivory Tower. Après 10 ans de bons et loyaux services, le titre est devenu totalement injouable, car nécessitant une connexion en ligne permanente pour en profiter, même en solo. Une pratique légale, mais qui a fait bondir de nombreux joueurs, surtout ceux l'ayant acheté plein pot à sa sortie.

Si The Crew est mort, les joueurs s'amusent encore sur The Crew 2 et surtout sur The Crew Motorfest, sorti l'année dernière. Mais qui peut affirmer qu'ils ne vont pas subir le même sort et disparaître eux aussi en 2028 et 2033 ? Pour éviter que l'histoire recommence, le mouvement Stop Killing Games a vu le jour, lançant des pétitions pour préserver les jeux vidéo, mais Ubisoft prend les devants et annonce :

Nous avons entendu vos inquiétudes concernant l'accès aux jeux The Crew. Aujourd’hui, nous souhaitons exprimer notre engagement envers l’avenir de The Crew 2 et de The Crew Motorfest. Nous pouvons confirmer un mode hors ligne pour assurer un accès à long terme aux deux titres, restez à l'écoute pour plus de nouvelles dans les prochains mois.

Le studio « explore différentes solutions » pour cela, les titres ont sans doute été conçus avec une connexion obligatoire depuis le début du développement, il va falloir modifier pas mal de paramètres, mais les joueurs sont rassurés. Ross Scott, vidéaste de la chaîne Accursed Farms et initiateur du mouvement Stop Killing Games, a relayé l'information, espérant que « cela soit une réponse aux agences de protection des consommateurs de plusieurs pays qui enquêtent sur la légalité de la désactivation de The Crew 1, qui a été vendu comme un achat unique sans date d'expiration indiquée ». Il affirme qu'il ne s'attendait pas à une telle annonce d'Ubisoft avant une décision d'une agence de protection des consommateurs, mais il compte bien porter l'affaire jusqu'à la Commission européenne pour que tous les jeux vidéo soient protégés à l'avenir, pas seulement The Crew 2 et Motorfest.

C'est tout de même une première victoire pour les joueurs, qui peuvent maintenant acheter The Crew Motorfest à 24,99 € sur Amazon sans craindre de devoir jeter leur disque dans quelques années.

