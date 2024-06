The Crew Motorfest présente déjà son Année 2 avec la Saison 5, une nouvelle île arrive

Les amateurs de jeux de course arcade s'amusent encore sur The Crew Motorfest, un titre édité par Ubisoft et développé par Ivory Tower. Lors de l'Ubisoft Forward 2024, les studios ont dévoilé une nouvelle bande-annonce qui détaille le contenu à venir dans de longs mois, pour la Saison 5 et l'Année 2.

L'Année 2 de The Crew Motorfest débutera donc en novembre prochain avec la Saison 5, qui introduira la toute nouvelle île volcanique de Maui. Un nouveau terrain de jeu de 100 kilomètres carrés pour les pilotes virutelles, avec les rues de Kahului, le parc national de Haleakalā, son sable volcanique et les chutes de Ohe'o Gulch. En plus de Maui, les joueurs pourront découvrir le Chase Squad, permettant aux pilotes de se lancer dans des courses en équipes. La playlist Made in Japan va également s'agrandir avec le Volume 2 rajoutant de nouvelles courses, des évènements inédits et de nouveaux lieux. Ces nouveautés seront détaillées en septembre prochain.

The Crew Motorfest est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Amazon Luna, vous pouvez l'acheter contre 31,99 € sur Gamesplanet.