The Crew Motorfest : le jeu de course d'Ubisoft annoncé sur une nouvelle plateforme

Alors que The Crew, premier du nom, va disparaître à jamais dans quelques jours, Ubisoft mise tout sur le dernier opus en date de sa franchise de jeux de course, The Crew Motorfest. Le titre est sorti en septembre dernier sur PlayStation, Xbox, Amazon Luna et PC via Ubisoft Connect et l'Epic Games Store.

Pendant plusieurs années, le studio a boudé Steam, qui taxe grandement les jeux vendus sur la plateforme, mais Ubisoft ne peut pas se passer de la boutique de Valve. Il annonce que The Crew Motorfest sera disponible sur Steam à partir du 18 avril prochain, il faudra évidemment se connecter avec son compte Ubisoft, mais les joueurs pourront découvrir le jeu de course avec un accès gratuit de cinq heures. Le contenu sera le même, avec un tas de voitures variées à piloter sur l'île d'O'ahu, à Hawaï.

Si vous aimez les jeux de course, vous pouvez retrouver le volant Logitech G29 à partir de 239,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST The Crew Motorfest : le grand retour d'Ubisoft ?