The Crew Motorfest détaille ses premières saisons et ses modes Grand Race et Demolition Royale, un éditeur de course arrive dans The Crew 2 en Saison 9

Plutôt que d'éparpiller ses annonces sur la série, Ivory Tower a décidé de nous présenter le futur de The Crew dans le cadre d'un The Crew Summer Showcase cette semaine. Et contre toute attente, les développeurs en sont loin d'en avoir fini avec The Crew 2, qui accueillera sa Saison 9 baptisée American Legends avec un Episode 1 le 5 juillet.



Il ajoutera des bolides et défis qui pourraient avoir des liens avec le Motorfest, et surtout une fonctionnalité espérée de longue date par les amateurs du premier volet, un Race Creator. Oui, sur le tard, un éditeur de courses va bien être introduit pour permettre à la communauté de façonner et partager ses propres tracés, en paramétrant au passage plusieurs facteurs comme la durée de la course, la météo ou la présence de piétons sur la route. Pour fêter cette mise à jour, un week-end d'essai gratuit sera encore organisé du 6 au 10 juillet. Les joueurs fidèles peuvent eux récupérer une Chevrolet Corvette C7 ZR1 Convertible pour 1 crédit pour fêter les 5 ans du jeu.

Et du côté de The Crew Motorfest ? Ivory Tower est d'abord revenu sur la fonction d'importation de collection : il sera bien possible d'importer son garage et ses éléments de personnalisation de The Crew 2 dans la suite, mais dans un premier temps seulement pour les voitures sorties jusqu'à la fin de la Saison 8. Les éléments de la Saison 9 (la dernière) pourront aussi être transférés, mais plus tard. Il a ensuite été révélé que, en plus des playlists, les campagnes thématiques avec leurs propres défis et véhicules à débloquer, les joueurs pourront se plonger chaque heure dans des compétitions en ligne comme Grand Race, une course avec de nombreux participants sur un parcours généré aléatoirement, ou Demolition Royale, du demolition derby en équipes où il faut autant casser des cibles que ses adversaires.

Le programme de l'Année 1 a aussi été évoqué, avec un tas de contenu gratuit comme des défis hebdomadaires, des playlists et des activités inédites régulières, parfois mises en avant par des invités célèbres sur le Main Stage, le lieu de rencontre de la communauté. Les trois premières saisons sont ainsi prévues pour septembre, décembre et mars, avec à chaque fois un focus sur une culture automobile : la Saison 1 se concentrera sur les origines des grandes marques de voitures et la Saison 2 sur Hoonigan, célèbre chaîne YouTube de gymkhana et tuning sportif. Les joueurs pourront sinon faire parler leur pilotage lors de Summit Contest et même leur sens de l'esthétique lors de Custom Show, où il s'agira juste d'exposer sa bagnole, avec à chaque fois des récompenses à gagner. Des classements en ligne seront établis, avec la possibilité de rejoindre définitivement le Hall of Fame du Motorfest.

Tout ce qui a été évoqué précédemment sera gratuit, mais un Pass Année 1 donnera un accès direct à 25 véhicules dont (seulement) 2 exclusifs, véhicules permettant à chaque fois de partir sur de bonnes bases dans la nouvelle playlist de la saison.

La date de sortie de The Crew Motorfest est toujours calée au 14 septembre 2023, avec une bêta fermée qui aura lieu avant cela du 21 au 23 juillet. Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon.fr.