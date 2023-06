The Crew Motorfest : date de sortie, nouvelles voitures, mini-campagnes thématiques, éditions spéciales, gameplay, la totale !

Après avoir tiré sur la corde de The Crew 2 pendant des années, Ivory Tower et Ubisoft sont fin prêts à passer à la suite, The Crew Motorfest. Une première bande-annonce dévoilée en janvier dernier nous promettait une expédition sur l'île hawaïenne O'ahu, pour des courses en monde ouvert dans un cadre plus exotique que jamais.

Le titre était sans surprise présent à l'Ubisoft Forward avec une bande-annonce cinématique et du gameplay, histoire d'apprécier les décors qui accueilleront nos nouvelles joutes automobiles et quelques nouveautés pour la série. Le garage s'étoffera avec des bolides japonais, des voitures de course, des supercars électriques, ou d'autres de la trempe de la Lamborghini Revuelto, la Toyota Supra, le Hummer EV ou la Porsche Taycan Turbo S. Plus de 600 véhicules seront disponibles au total, avec toujours la possibilité des les personnaliser, et vous pourrez même importer votre garage de The Crew 2 gratuitement !

Côté système de jeu, vous pourrez prendre part à un tas d'épreuves différentes en solo ou en coopération dans cet open world paradisiaque, et désormais lancer des playlists, des campagnes thématiques aux récompenses qui leurs sont propres. L'heure n'est pas encore à ce sujet, mais l'aspect live service sera assurément très présent dans les mois ou années qui suivront la sortie.

CÉLÉBREZ TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE AUTOMOBILE

Découvrez les playlists : une série de courtes campagnes thématiques proposant des expériences uniques et passionnantes de culture automobile. Chaque playlist est soigneusement conçue pour vous plonger dans un univers automobile différent, avec des courses élaborées sur mesure, des épreuves thématiques et d'autres challenges uniques. Tentez de dompter les voitures classiques ou les supercars électriques, devenez champion de course sur circuit ou parcourez simplement l'île avec vos amis : il y a forcément une playlist faite pour vous. EXPLOREZ UN MONDE OUVERT HAWAÏEN DYNAMIQUE AVEC VOTRE CREW

Préparez-vous à vivre l'aventure de pilotage ultime sur l'une des îles les plus époustouflantes du monde : O'ahu, le joyau de l'archipel hawaïen. Profitez de l'île en solo ou avec d'autres joueurs : participez à des courses de Street effrénées dans la ville animée d'Honolulu, testez vos compétences Offroad sur les pentes cendrées d'un volcan ou négociez le virage parfait sur les circuits. Pour vous détendre, n'hésitez pas à vous prélasser sur les plages ensoleillées au volant de votre supercar préférée ou à sauter dans un buggy pour explorer les sentiers cachés de la luxuriante forêt tropicale. REJOIGNEZ LE MOTORFEST, UN HAVRE DE PAIX TOUJOURS RENOUVELÉ POUR LES AMATEURS DE VOITURES

Participez à un programme d'activités en constante évolution : découvrez de nouvelles perspectives sur la culture automobile grâce à une sélection de courtes campagnes thématiques, de courses intenses et de diverses épreuves compétitives. Collectionnez des centaines de voitures emblématiques du passé, du présent et du futur. Dès la sortie, mais aussi grâce au futur contenu, The Crew Motorfest vous offrira toujours de nombreuses occasions de prouver vos talents, montrer votre style et laisser votre empreinte dans l'histoire du festival. LES PLAYLISTS

15 playlists seront disponibles dès la sortie, pour autant d'univers de culture automobile, de séries de challenges et de récompenses exclusives à débloquer. PLUS DE 600 VÉHICULES, CRÉEZ LA COLLECTION DE VOS RÊVES

The Crew Motorfest propose plus de véhicules que jamais dans la franchise, y compris de nouvelles marques, de nouvelles catégories de voitures et des dizaines de nouveaux modèles. Conduisez les hypercars les plus exclusives telles que la Lamborghini Revuelto, découvrez deux générations de Toyota Supra, passez à l'électrique avec la Lotus Evija... et bien plus encore !

D'ailleurs, en parlant de sortie, la date de lancement de The Crew Motorfest a été fixée au 14 septembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S ! Une bêta fermée aura lieu avant cela, du 21 au 23 juillet sur PC et consoles next-gen, et vous pouvez vous y inscrire ici. Les précommandes seront récompensées par l'accès anticipé au Liberty Walk Pack et sa Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition, tandis qu'une Gold Edition donnera droit à 3 jours d'accès anticipé et au Pass Année 1, et qu'une édition Ultimate ajoutera un Fitted Ultimate Pack.