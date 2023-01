The Crew Motorfest : direction O'ahu dans le nouveau jeu de course d'Ivory Tower, les développeurs prennent la parole en vidéo

La semaine dernière, une fuite d'un visuel laissait entendre que le prochain jeu d'Ivory Tower se nommerait The Crew Motorfest et qu'il aurait droit à des essais dans le cadre d'un programme Insider dès ce mois de février. Forcément, nous attendions une annonce imminente, jusqu'à ce lundi soir et un tweet du compte Twitter officiel nous donnant rendez-vous ce mardi pour la révélation. Elle vient donc d'avoir lieu, avec dans un premier temps la diffusion d'une première bande-annonce teaser de ce The Crew Motorfest, qui nous emmènera bien dans une destination paradisiaque.

Que ce soit sur l'asphalte en pleine ville, dans la jungle ou sur les plages de sable fin de l'île hawaïenne en monde ouvert d'O'ahu, les premières séquences issues du moteur de jeu ont de quoi plaire, avec au cœur de l'esthétique visuelle le « M » du Motorfest, le festival automobile auquel nous prendrons part. L'éditeur promet une grande diversité de modes et d'expériences de conduite lors de sa sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Epic Games Store et via Ubisoft Connect) et Amazon Luna en 2023. Si vous souhaitez faire partie des chanceux pouvant l'essayer dans le cadre du programme Insider, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site officiel, avec pour commencer 2 000 sélectionnés sur ordinateurs.

LE NOUVEAU CHAPITRE DE LA FRANCHISE THE CREW The Crew Motorfest s'appuie sur l'héritage de la franchise The Crew pour offrir la meilleure expérience de pilotage en monde ouvert de la série. Préparez-vous à foncer dans les rues d'Honolulu, à dévaler les pentes cendrées des volcans, à vous aventurer dans la forêt tropicale luxuriante, à drifter sur les routes de montagne sinueuses ou à vous détendre sur une plage ensoleillée. O'AHU EST DEVENU UN PARADIS POUR LES SPORTS MÉCANIQUES Festival de la culture automobile au cœur du jeu, le Motorfest s'est installé sur la magnifique île d'O'ahu, qui fait partie de l'archipel d'Hawaï. En solo ou avec votre crew, venez explorer ce nouveau terrain de jeu magnifique aux commandes de centaines de véhicules légendaires. LE MOTORFEST EST LÀ POUR DE BON ! Le festival vous permettra de réaliser tous vos rêves de pilotage d'action les plus fous grâce à des courses sur mesure, des épreuves thématiques et autres challenges uniques. C'est le paradis des passionnés de voitures et de sports mécaniques : vous y trouverez forcément votre bonheur !

Les développeurs de The Crew Motorfest ont également pris la parole dans une première vidéo Behind The Wheel, au sein du studio lyonnais, expliquant surtout le programme Insider et son objectif.

