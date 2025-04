The Crew 2 et The Crew Motorfest : Ubisoft donne enfin des nouvelles du mode hors ligne

L'année dernière, Ubisoft s'est mis à dos les joueurs de The Crew en fermant les serveurs du premier épisode paru en 2014. Pour autant, cette décision a tellement fait réagir que l'éditeur a fini par annoncer en septembre qu'un mode hors ligne serait développé aussi bien pour The Crew 2 et The Crew Motorfest. Sept mois plus tard, qu'en est-il ? Eh bien, nous avons enfin des nouvelles, qui nous sont données en vidéo par le producteur Grégory Corgié, mais il va tout de même falloir se montrer patient, ce dernier soulignant d'ailleurs que cela demande du temps et des ressources. Puisque cela est venu s'ajouter aux plans du studio, il y a fort à parier que les moyens déployés ne sont pas énormes.

Pour The Crew 2, les premières étapes du développement de son mode solo hors ligne progressent sans encombre et une manière hybride de jouer sera bien déployée avant la fin de l'année 2025 sur toutes les plateformes, permettant de basculer entre l'expérience actuelle et cette nouvelle manière de profiter du jeu. En effet, avant de sortir la version finale, plusieurs tests vont devoir être effectués pour raffiner et équilibrer l'expérience qui a initialement été pensée pour n'être jouée qu'en étant connecté sur la Toile. Certaines fonctionnalités vont donc devoir être adaptées et des parties spécifiques des modes multijoueurs ne seront donc pas accessibles en solo sans connexion. La communauté va d'ailleurs être mise à profit, puisque des membres sélectionnés vont recevoir une invitation pour accéder à une version spéciale via le TTS dès le 30 avril sur PC, qui proposera une sauvegarde mettant tous les participants sur un pied d'égalité.

Quant à The Crew Motorfest, il nous est fait comprendre que la priorité est de continuer de délivrer du contenu live service, l'Année 2 du jeu étant en cours. Il aura donc droit à son mode hors ligne, mais ce n'est visiblement pas pour tout de suite et certainement pas cette année.

