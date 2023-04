DISNEY+ : Star Wars, trailer pour Ahsoka, mois de sortie d'Andor saison 2, acteurs pour Skeleton Crew et logo de The Acolyte

Ce week-end se tient la Star Wars Celebration Europe à Londres et les fans pourront communier autour de la célèbre franchise de Lucasfilm et Disney. D'ailleurs, les producteurs ont ouvert les festivités dès le premier jour avec une conférence revenant notamment sur les prochaines séries Star Wars à venir sur Disney+, alors que la saison 3 de The Mandalorian se termine.

Dans l'ordre, nous avons d'abord pu voir Andor, dont le casting est monté sur scène. Le tournage de la saison 2 se terminera fin août et il a été confirmé qu'elle sera diffusée un an plus tard, à partir d'août 2024. Ensuite, ce fut au tour de The Acolyte, le feuilleton se déroulant à la fin de la Haute République, mené par Leslye Headland et dont nous connaissions déjà le casting. Le tournage finira en mai et les acteurs étaient également présents : ils en ont profité pour évoquer vaguement les personnages qu'ils incarneront, encore anonymes. Le logo a été mis jour et il a été reconfirmé que la diffusion se ferait courant 2024.

Après cela, c'est Skeleton Crew qui est passé sous le feu des projecteurs. La série avec des enfants perdus dans l'espace se déroulant vers l'époque de The Mandalorian. Il a été confirmé que Jon Watts, David Lowery, les Daniels (Daniel Kwan et Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard et Lee Isaac Chug réaliseront des épisodes, ce qui nous annonce du très bon en termes de mise en scène. Et côté casting, les jeunes Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter et Robert Timothy Smith accompagneront Jude Law à l'écran. Skeleton Crew et The Acolyte ont eu droit à des teasers sur place, mais ils n'ont pour le moment pas été partagés.

Le dernier projet présenté est le plus imminent : Ahsoka. Le spin-off de The Mandalorian avec la célèbre jedi, désormais incarnée par Rosario Dawson, a eu droit à sa première bande-annonce teaser, confirmant que Mary Elizabeth Winstead sera Hera Syndulla et Natasha Liu Bordizzo incarnera Sabine Wren, deux personnages venant de Star Wars Rebels qui l'aideront à partir à la recherche d'un troisième, Ezra Bridger (Eman Esfandi). Ray Stevenson sera visiblement un seigneur Sith et Ivanna Sakhno un autre personnage que nous voyons à bord d'un vaisseau. La vidéo confirme au passage que Ahsoka arrivera sur Disney+ à partir d'août 2023.

Les fans de Star Wars vont donc encore avoir de quoi s'occuper sur Disney+ ces prochains mois : ils peuvent s'abonner au service pour 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.