DISNEY+ : The Acolyte, des acteurs de Matrix, Squid Game et Logan au casting de la nouvelle série Star Wars

Alors que Le Livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi ont globalement déçu, les séries Star Wars renouent avec le succès grâce à la première des deux saisons d'Andor. Nous aurons droit en 2023 à la saison 3 de The Mandalorian, Ahsoka et Skeleton Crew, un feuilleton sur Lando est aussi dans les cartons, mais c'est encore un autre projet qui refait parler de lui cette semaine.

Il s'agit de The Acolyte, qui sera la première production live-action à la fin de l'ère de la Haute République, environ un siècle avant les évènements de La Menace Fantôme, pour une ambiance de thriller alors que des forces obscures émergent. Plusieurs acteurs ont été confirmés ces dernières semaines, mais Lucasfilm vient d'officialiser le casting complet à l'occasion du début du tournage. Nous retrouverons donc Amandla Stenberg (The Hate U Give) et Lee Jung-Jae (Squid Game) dans les rôles principaux, secondés par Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (After Yang), Rebecca Henderson (Russian Doll), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) et même Carrie-Anne Moss (Matrix, Memento). Un beau groupe en somme.



La série The Acolyte est pour mémoire menée par Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette) et n'a désormais plus de période de sortie : au vu du calendrier chargé pour 2023, une diffusion en 2024 paraîtrait plus cohérente.