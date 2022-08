DISNEY+ : Andor s'offre une incroyable bande-annonce inédite, sa sortie reportée de plusieurs semaines...

Le mois d'août vient de débuter et c'est justement le dernier mercredi de ce mois qu'aurait dû voir le jour une nouvelle production originale Star Wars sur Disney+, qui fera office de préquelle à Rogue One: A Star Wars Story. Nous parlons bien sûr d'Andor, qui reviendra donc sur l'histoire du personnage campé par Diego Luna et dont nous avions pu découvrir une première bande-annonce teaser lors de la Star Wars Celebration 2022. En effet, sa date a été décalée du 31 août au 21 septembre. Pour la peine, ce report de trois semaines sera compensé par la diffusion de 3 épisodes dès son lancement, un choix étonnant qui laisse penser à un contretemps en post-production. Place tout de même à un trailer inédit à la réalisation qui a déjà tout pour séduire et qui nous fait bien vite oublier ce désagrément !

Bande-annonce VOSTFR

Forcément, ce nouvel aperçu de la série nous plonge dans le conflit encore jeune entre les résistants et l'Empire, avec des décors saisissants sur diverses planètes ou dans l'espace, et des intrigues politiques qui promettent de nous tenir en haleine. En plus de Cassian Andor, nous retrouverons donc notamment Saw Gerrera (Forest Whitaker) et Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), mais donc aussi de nouvelles têtes comme Luthen (Stellan Skarsgård).

Bande-annonce VF

En attendant le 21 septembre pour découvrir Andor, Obi-Wan Kenobi et bien d'autres programmes Star Wars sont disponibles sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.