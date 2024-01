Star Wars Outlaws : une grosse boulette de la part de Disney ?

En juin dernier, Ubisoft présentait en bonne et due forme Star Wars Outlaws, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert développé par Massive Entertainment (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora). Un titre qui mettra en scène une hors-la-loi et son compagnon poilu dans la Bordure Extérieure.

Officiellement, Star Wars Outlaws est attendu en 2024, mais récemment, Ubisoft a repoussé un jeu AAA à l'année fiscale prochaine, laissant penser que le titre devait arriver dans les prochains mois, mais a finalement été retardé. Cette semaine, c'est le blog officiel de Disney Parks qui vient rajouter de l'huile sur le feu. Un long billet évoque 24 nouveautés à venir pour 2024, principalement concernant les parcs d'attractions, mais Star Wars Outlaws est également cité. Le message original affirmait que le jeu sortirait en fin d'année 2024, mais il a rapidement été modifié lorsque l'information a commencé à tourner sur les réseaux sociaux.

Alors, simple erreur du rédacteur ou véritable fuite ? En tout cas, sortir Star Wars Outlaws en fin d'année 2024 ne serait pas étonnant de la part d'Ubisoft, habitué à lancer ses titres AAA à cette période. En attendant ce nouveau jeu, vous pouvez retrouver Star Wars Jedi: Survivor à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.