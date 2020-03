The Crew 2 : une date de sortie et des spécificités pour la version Stadia

The Crew 2 est annoncé depuis longtemps sur Stadia, mais il n'était toujours pas disponible sur la console en cloud de Google. Ubisoft a décidé de condenser ses activités sur la plateforme en le rendant disponible presque en même temps que The Division 2.

C'est une semaine plus tard que son compère The Crew 2 débarquera sur Stadia : plus précisément, la date de sortie du jeu de course a été fixée au 25 mars 2020. Les développeurs assurent avoir fait les choses bien, en changeant l'interface, les textes, les graphismes et l'accessibilité de certaines fonctionnalités pour qu'ils soient optimisés pour les petits écrans si la partie est jouée sur téléphone ou tablette.

The Crew 2 sera aussi compatible Stream Connect, pour que vous puissiez voir la partie de votre ami en ligne directement sur votre écran, dans un encadré dédié. L'expérience sera donc parfaitement adaptée à son nouveau support, pour le plus grand plaisir des adeptes du jeu en streaming.