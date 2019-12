Stadia : Ghost Recon Breakpoint, le premier jeu compatible Stream Connect, arrive aujourd'hui

Cette semaine, Stadia accueille trois gros jeux dans son catalogue : en plus de Dragon Ball Xenoverse 2 et Borderlands 3, disponibles depuis ce mardi, Ghost Recon Breakpoint voit le jour aujourd'hui, 18 décembre 2019.

Le jeu d'Ubisoft a néanmoins une particularité que n'ont pas ses deux compères ni tous les jeux présents dans le catalogue Stadia à ce jour. Il est le premier compatible Stream Connect, une fonctionnalité permettant d'afficher l'écran de nos alliés dans notre partie, pour une meilleure approche tactique et des sensations rappelant celles de l'ère des titres en split screen.



Disponible le 18 décembre, Ghost Recon Breakpoint pour Stadia comprend Stream Connect, une fonctionnalité qui facilite la coordination d'équipe grâce au fait que vous voyez ce que voient vos coéquipiers en diffusant plusieurs points de vue sur un seul écran.

De nombreux jeux sont devenus si complexes que l'utilisation de la technologie d'écran partagé a diminué, car le rendu de deux scènes ou plus en même temps est trop gourmand pour les consoles. Parce que Stadia réside dans le cloud, il n'y a pas les mêmes contraintes que vous auriez sur une machine locale, et vous pouvez voir plusieurs écrans sans aucune baisse de performance.

Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante dans Ghost Recon, car vous pouvez surveiller les écrans de jusqu'à trois coéquipiers, améliorant votre expérience de jeu et faisant de la version Stadia de Ghost Recon la meilleure façon de jouer! Terminez des missions difficiles qui nécessitent un travail d'équipe précis et coordonné, et battez des ennemis rusés dans une guerre contre des forces adverses insidieuses.