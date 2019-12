Dragon Ball Xenoverse 2 : les super guerriers s'invitent dans le nuage (magique) Google Stadia en vidéo

La semaine dernière, Dragon Ball Xenoverse 2 a reçu une mise à jour et accueilli l'Ultra Pack 2, enrichissant une fois de plus son contenu qui n'a cessé de grandir depuis son lancement initial en octobre 2016. Désormais, c'est sur une nouvelle plateforme qu'il va tenter de trouver son public, Stadia.

Depuis 18h00 ce mardi 17 décembre, le jeu de Bandai Namco et Dimps a donc été mis à disposition de la console dans le cloud de Google. Bon, les abonnés à Stadia Pro doivent tout de même débourser 49,99 € pour se procurer cette production qui n'est plus toute jeune, ça pique. Et si jamais vous vous demandiez comme nous si d'éventuels DLC pouvaient être achetés, la réponse est actuellement non, bien que rien n'indique s'ils sont pour le coup inclus ou non au jeu. Seuls les curieux qui craqueront pourront nous donner la réponse, les communiqués de Bandai Namco et Google ne précisant rien de plus à ce sujet.

À l'occasion de cette sortie, une bande-annonce a donc été partagée, qui fait son petit effet en faisant apparaître de nombreux personnages de la licence en provenance des différentes déclinaisons de la saga, notamment Dragon Ball Super. À priori, nous ne devrions désormais plus beaucoup entendre parler de Dragon Ball Xenoverse 2, car l'Ultra Pack 2 marquait la fin du suivi en termes de contenu additionnel.