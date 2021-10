Ghost Recon Breakpoint : mode Conquête, camouflage optique et nouveau système de progression, l'Opération Motherland détaillée en vidéo

Ubisoft avait promis 2 mises à jour majeures pour Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint cette année. La première améliorait l’intelligence artificielle des alliés et la deuxième devait apporter du contenu additionnel via l'Opération Motherland, teasée le mois dernier et déjà datée au 2 novembre.



Il est venu l'heure des présentations avec cette extension gratuite, qui nous demandera d'aider Ito et les Parias à prendre le contrôle d'Auroa pour le compte de Karen Bowman et la CIA. L'aventure se passera dans un tout nouveau mode, Conquête, où nous devrons reprendre des camps ennemis dans chaque région avant d'affronter les 4 lieutenants Bodark à la tête des principaux territoires. En parallèle, notre avancée dans cette guerre de factions renforcera la présence et la puissance des soldats adverses sur l'île.

Cette expérience autonome proposera des conditions météorologiques variées, un camouflage optique à débloquer pour le mode Histoire et son propre système de progression pour obtenir des armes, véhicules et accessoires exclusifs. Le patch comprendra également des skins célébrant le 20e anniversaire de Ghost Recon, à savoir des apparences mythiques de John Kozak, Scott Mitchell et Alicia Diaz. Tout est expliqué ci-dessous ou dans la bande-annonce au début de cet article.

Opération Motherland Votre mission sur Auroa est terminée et Nomad a quitté l'île. Quelques mois plus tard, celle-ci est devenue une cible stratégique pour les pays puissants avides de contrôler ses technologies. La CIA veut apaiser les tensions mondiales en confiant l'île à une force neutre : Ito et ses Parias, ce qui reviendrait à faire d'Auroa un pays autonome. Cette opération, dirigée par Karen Bowman, a pour nom Motherland. Le mode Conquête, qu'est-ce que c'est ? Alternative au mode Histoire classique de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Conquête met l'accent sur les conséquences de vos actes sur l'île d'Auroa. Vous pourrez choisir parmi diverses missions : détruire des objectifs, nettoyer des camps ennemis, voler des véhicules et choisir d'extraire ou d'éliminer les quatre lieutenants Bodark. Au fil de l'opération Motherland, vous arracherez Auroa aux griffes des Bodark, avec l'aide des Parias et de Karen Bowman. Guerres de factions Le mode Conquête marque le retour des guerres de factions dans Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Plus vous contrôlerez Auroa, plus les Parias seront présents dans la nature et les campements, ce qui provoquera des affrontements entre factions de plus en plus fréquents. Les checkpoints routiers, convois, prises d'otages et autres patrouilles que vous croiserez sur l'île dépendront des factions en présence. Ces événements seront de difficulté variable selon leurs régions respectives. Pensez à consulter votre TacMap pour obtenir plus de détails sur les défis de chaque région. Les Bodark Ces soldats furtifs et manipulateurs sans scrupule sont alliés à Sentinel et aux Wolves. Les cinq archétypes ennemis de Bodark seront présents dans les campements comme dans la nature. Les tacticiens demanderont des renforts si vous ne les éliminez pas rapidement ;

Les oppresseurs fonceront sur vous équipés d'une armure lourde ;

Les dreadnoughts utiliseront des lance-roquettes ;

Les traqueurs seront équipés de fusils et de camouflage optique ;

Les fantassins constitueront le gros des forces Bodark. Chaque type de Bodark sera doté d'équipement adapté à son biome (montagnes, ville, nature). Vous croiserez de nouvelles armes russes et skins de véhicules propres à la faction Bodark. Vous pourrez aussi vous équiper de nouveaux objets chez Maria, dont une ghillie suit composite, afin d'avoir plus d'options pour lutter contre les Bodark. Atmosphère L'île d'Auroa elle-même évolue en même temps que ses occupants. Vous découvrirez ainsi de nouvelles atmosphères propres à cinq zones distinctes, avec une ambiance globale axée automne/hiver. Les conditions météo (nuages, pluie, brouillard et ensoleillement) changeront plus souvent sur l'île d'une région à l'autre. De jour en jour, vous devriez noter plus de variété, surtout après un repos au bivouac. Nous avons également revu en profondeur les effets environnementaux : insectes, fumées, herbes et vols d'oiseaux, qui devraient contribuer à rendre Auroa plus vivante encore. Camouflage optique et nouvelle progression Vous pourrez débloquer un camouflage optique en mode Conquête ! Cette technologie utilise une jauge qui commence à 100 et diminue avec le temps et vos actions. L'activation du camouflage consomme une certaine quantité de jauge par seconde, qui augmente quand vous utilisez une arme ou courez. Le camouflage optique vous rend invisible jusqu'à une certaine distance ; plus vous le renforcerez grâce au système d'amélioration, plus il deviendra efficace. Après avoir débloqué le camouflage optique, vous pourrez aussi l'utiliser en mode Histoire, mais sans amélioration. Il faudra jouer en mode Conquête pour l'améliorer. Vous aurez bien des raisons de revenir en mode Conquête, d'autant que le plafond d'XP a été passé au niveau 99. Vous pourrez aussi utiliser vos points de compétence pour augmenter votre maîtrise d'armes et vous concentrer sur un style de jeu donné. Nous espérons que vous êtes impatients de découvrir l'opération Motherland. Nous, on meurt d'envie de vous la faire découvrir ! Créez votre aventure sur Auroa avec le lancement de l'opération Motherland le 2 novembre.

Pour profiter gratuitement de cette nouvelle aventure, vous n'avez qu'à vous procurer Ghost Recon Breakpoint, disponible à partir de 9,93 € sur Amazon.fr.