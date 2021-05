Ghost Recon Breakpoint : la mise à jour 4.0.0 Teammate Expérience datée et détaillée, du neuf pour l'IA des coéquipiers

Ce n'est pas un secret : Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint va encore continuer à exister en 2021, avec 2 mises à jour majeures et une collaboration avec Tomb Raider. Il est venu le temps d'accueillir le premier patch, qui va comme prévu améliorer le comportement de nos coéquipiers dirigés par l'IA.

La mise à jour 4.0.0, nom de code Teammate Experience, va ainsi introduire l'XP d'escouade, une barre d'expérience commune à tous nos alliés qui leur permettra d'évoluer conjointement. Pour la remplir, il faudra jouer avec des coéquipiers ou remplir des objectifs spécifiques, ce qui permettra de débloquer un total de 14 améliorations et 3 aptitudes actives propres à chaque membre. Plusieurs fonctionnalités sont introduites au passage, comme la possibilité de gérer le nombre d'alliés dans notre escouade, de désactiver leur compétence spéciale et plus encore.

Niveau d'escouade : XP commune à l'escouade En combattant pour survivre face à un ennemi toujours plus puissant, vous avez obtenu l'expérience nécessaire pour augmenter vos chances de survie. À présent, vos coéquipiers gagneront aussi de l'expérience à chaque engagement ! La MàJ 4.0.0 attribuera à vos coéquipiers un niveau d'escouade, qui sera mesuré avec une barre d'XP commune appelée XP d'escouade. Pour en gagner, il suffit de jouer en activant vos coéquipiers IA ! Mais ce n'est pas tout : vous pouvez aussi obtenir de l'XP pour vos coéquipiers en accomplissant des missions qui leur sont spécifiques et en effectuant des actions qui rapportent de l'XP (éliminations, réanimations et tirs synchro). Accumulez assez de cette XP pour rendre vos coéquipiers plus redoutables au combat. Quand ils gagnent un niveau, vous recevez une notification qui vous indique l'amélioration débloquée, ainsi qu'un lien vers la page du menu à cet effet. Défis des coéquipiers : récompenses esthétiques et XP Ce n'est pas tout ! Il y aura aussi une nouvelle liste de défis rapportant de l'XP d'escouade, ainsi que des récompenses esthétiques dans Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Accomplissez ces défis pour débloquer certaines des récompenses suivantes : Améliorations des coéquipiers : système de compétences Comme indiqué ci-dessus, vos coéquipiers IA recevront plus d'améliorations en gagnant des niveaux. Il y a 14 améliorations à débloquer au total, avec trois aptitudes actives propres à chaque coéquipier. Notamment : Tir perforant : Vasily décoche un tir spécial qui inflige de lourds dégâts à sa cible. Cette aptitude n'est utilisable que sur les drones et véhicules ennemis.

Scan : Fury détecte tous les ennemis à proximité et communique directement leur position à toute l'escouade.

Drone offensif : Fixit déploie un drone qui combat à ses côtés. Celui-ci cible automatiquement l'ennemi le plus proche de Fixit pendant les combats. Chaque coéquipier IA débloque une compétence spéciale quand vous avez atteint le niveau requis. Pas besoin de microgestion : votre escouade utilise ses aptitudes de façon autonome quand les conditions sont remplies. Après utilisation, ces aptitudes ne redeviennent disponibles qu'après un délai de rechargement. Vos coéquipiers vous avertissent quand ils utilisent leur compétence pour vous permettre de coordonner votre escouade efficacement. Améliorations des coéquipiers : nouvelles fonctionnalités Le système de gain de niveau n'est pas la seule amélioration en cours d'ajout dans cette mise à jour. L'équipe de développement s'attache à ajouter des fonctionnalités pour rendre les coéquipiers conformes à certaines de vos demandes et augmenter l'immersivité du gameplay ! Gérer la taille de votre escouade : vous pouvez maintenant activer ou désactiver les coéquipiers individuellement et avoir une escouade avec le nombre de membres que vous préférez.

Personnaliser vos coéquipiers R6 : il est maintenant possible de customiser l'apparence et l'arme principale des coéquipiers Rainbow Six. Les seules options non modifiables sont leur morphologie et leurs accessoires de tête.

Masquer l'arme secondaire de vos coéquipiers IA : vous pouvez maintenant cacher l'arme secondaire de vos coéquipiers. Le cas échéant, elle n'apparaît que pendant les tirs synchro et uniquement quand vous utilisez cette fonction.

Désactiver les compétences des coéquipiers IA : les nouvelles aptitudes qui accompagnent la mise à jour et les aptitudes des coéquipiers Rainbow Six sont désactivables dans les paramètres.

Animations de vision nocturne pour les coéquipiers IA : si les coéquipiers IA sont équipés de lunettes de vision nocturne, ils les mettent en même temps que le joueur. Ce changement est uniquement visuel et n'a aucune incidence sur le gameplay. Correctifs majeures de la MàJ 4.0.0 Correction d'un problème qui affichait les codes d'erreur suivants en tentant de rejoindre le mode Coop : INFINITY-00000, INFINITY-00003, INFINITY-00001, INFINITY-00100.

Correction d'un problème qui affichait une tache de sang permanente sur le pantalon de Mozzie.

Correction d'un problème qui omettait des bruitages d'animaux.

Correction d'un problème qui attribuait l'état non lu aux intels après avoir accompli diverses enquêtes et missions.

Correction d'un problème qui pouvait faire disparaître le désignateur laser dans l'inventaire des joueurs.

Correction d'un problème qui omettait des éclaboussures de sang.

Correction d'un problème relatif au pantalon Paladin Nine : équipé sur un personnage masculin, il générait des taches de sang sur l'arrière et la jambe même sans blessure.

Correction d'un problème qui pouvait provoquer un crash lors du chargement d'une sauvegarde.

Correction d'un problème qui empêchait de modifier séparément la couleur des jumelles de vision nocturne.

Ajout d'un indicateur visuel dans les menus de personnalisation pour identifier les objets dont les couleurs sont modifiables.

Les textures des personnages ont été optimisées et améliorées pendant les cinématiques et les scènes de bivouac.

Le patch Teammate Experience et toutes ses nouveautés seront disponibles sur PS4, Xbox One et PC à compter du 25 mai 2021. Et vous pouvez actuellement vous procurer Ghost Recon Breakpoint à partir de 9,99 € sur Amazon.fr.