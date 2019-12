Borderlands 3 lancé sur Stadia dans une version non actualisée, une bande-annonce et des réductions pour tout de même fêter ça

Cette semaine, Borderlands 3 va accueillir sa toute première extension payante sur consoles et PC avec Le Casse du Beau Jackpot, mais ce n'est pas la seule actualité brulante du looter shooter de Gearbox. En effet, il vient de paraître sur Stadia ce soir à 18h00, alors le studio et 2K Games ont concocté une bande-annonce de lancement pour fêter l'arrivée du chaos sur cette nouvelle plateforme.

Bon, celle-ci n'a rien de bien nouveau, puisqu'elle reprend les visuels du trailer diffusé avant la sortie sur PS4, Xbox One et PC en y ajoutant les notes de la presse et en remplaçant la chanson Seven Seas Of Rhye de Queen par Ballroom Blitz de Sweet. Les abonnés à Stadia Pro peuvent donc se le procurer et y jouer en 4K s'ils possèdent un écran compatible et la connexion qui va avec. En plus, en guise d'offre de lancement, une remise sur chaque édition est appliquée jusqu'au 7 janvier 2020 à 16h00 :

Édition standard : 38,99 € (35 % de réduction) ;

Édition Deluxe : 51,99€ (35 % de réduction) ;

Édition Super Deluxe : 77,99 € (22 % de réduction).

En revanche, ne vous attendez pas à retrouver l'intégralité du contenu présent à l'heure actuelle dans les autres versions, car Borderlands 3 sur Stadia a presque deux mois de retard en termes de mises à jour !

Nous avons à coeur d'assurer une parité entre toutes les versions de Borderlands 3 d'ici le début de l'année 2020, mais pour le moment, la version dont vous profitez sur Stadia n'a reçu que les mises à jour et les correctifs mis en ligne entre le lancement du jeu et le 24 octobre.

Les prochains ajouts seront l'Élimination au site secret de Maliwan, le mode Chaos 4, le loot fixe sur les boss et davantage d'emplacements pour la banque, soit tout ce qu'a apporté le patch 4 fin novembre. Quant à la campagne Le Casse du Beau Jackpot, elle ne sera accessible que début 2020, comme l'a annoncé le studio sur son site.

Par ailleurs, et il s'agit seulement là d'avis de joueurs sur la Toile, il semblerait que Borderlands 3 sur Stadia ne tourne pas à 60 fps, mais plutôt dans les 30 fps, ce qui a fait réagir la communauté. Bref, pas sûr qu'il soit judicieux de craquer en l'état.

