Borderlands 3 : la version Switch fait son apparition du côté du PEGI, bientôt une officialisation ?

Les fans de la licence Borderlands ont eu de quoi faire cette année avec dans un premier temps le spin-off bien décalé qu'est Tiny Tina's Wonderlands et plus récemment l'aventure narrative New Tales from the Borderlands. Du cross-play a également été ajouté à Borderlands 3. C'est justement ce dernier épisode qui nous intéresse, car une vieille rumeur vient de se rappeler à nous, cette fois de manière presque officielle.

En 2020, nous vous rapportions qu'un portage Switch de Borderlands 3 pourrait être en développement, ce qui n'aurait rien d'étonnant compte tenu du fait que Borderlands Legendary Collection a déjà réuni les trois précédents jeux sur la console de Nintendo. Que la rumeur de l'époque ait été fondée ou non, le jeu est désormais évalué auprès du PEGI, ainsi que ses divers DLC, en date du 1er décembre 2022. Avec les Game Awards dans quelques jours, il ne serait pas impensable que Gearbox en profite pour annoncer le portage à cette occasion, mais nous pourrions tout aussi bien patienter de nombreux mois (jusqu'à un futur Nintendo Direct ?) avant l'officialisation.

