The Division 2 : une date de sortie sur Stadia et du cross-play avec les PC

Le catalogue Stadia grossit petit à petit, et peut compter sur de plus en plus de productions majeures pour occuper les joueurs sur le long terme. Il va prochainement s'octroyer les faveurs d'un titre suivi et encore en pleine expansion : The Division 2.

Vous n'êtes pas sans savoir que le jeu de tir multijoueur d'Ubisoft accueille cette semaine son extension Warlords of New York, avec une nouvelle zone à Manhattan, des objectifs originaux, des récompenses inédites, et un nouveau système de progression théoriquement infini. L'éditeur va profiter du coup de projecteur sur son bébé pour le sortir sur Stadia, comme cela avait été annoncé il y a quelques semaines.

The Division 2 et son DLC Warlords of New York ont officiellement été datés pour le 17 mars sur la plateforme en cloud de Google, avec l'ensemble du contenu paru à ce jour. Petit plus : du cross-play et une progression partagée seront proposés avec le PC, tout simplement en liant son compte Uplay à son compte Stadia. Vous pourrez donc facilement enchaîner les parties sur les deux consoles pour ne plus jamais quitter The Division 2.