The Division 2: Warlords of New York, l'extension lancée en vidéo, il est l'heure de retourner dans la Big Apple

Nous sommes le 3 mars 2020 et c'est donc aujourd'hui que les Agents de The Division 2 reprennent activement du service, direction une nouvelle fois New York. Oui, si jamais vous n'avez pas suivi l'annonce du mois dernier, le jeu de Massive et Ubisoft vient de recevoir une extension payante nous ramenant dans la ville où tout a commencé pour traquer Aaron Keener.

Après un court-métrage animé qui nous présentait les lieutenants et le cadre de l'action de ce gros DLC, c'est avec une bande-annonce utilisant le moteur du jeu et des éléments de l'histoire que ce contenu est lancé sur PS4, Xbox One et PC. Au programme, une nouvelle zone en monde ouvert située au sud de Manhattan, quatre lieutenants à éliminer (Vivian Conley, Javier Kajika, James Dragov et Theo Parnell) avant d'atteindre Keener à travers un scénario inédit, une augmentation du niveau maximal à 40 et de nombreuses modifications du gameplay comme le niveau SHD permettant une progression quasi infinie, entre autres choses. Pour tous les détails sur la récente Title Update 8, vous pouvez consulter le changelog (pour l'instant uniquement en anglais) sur le forum officiel.

Si vous avez déjà le jeu de base, vous pouvez opter pour l'achat de Warlords of New York à 29,99 €, tandis que deux éditions numériques permettent d'obtenir The Division 2 et son extension (standard à 39,99 € et Ultimate Edition à 59,99 € avec quelques bonus). Des visuels sont disponibles en page suivante.