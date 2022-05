The Division 2: Warlords of New York, la Saison 9 Alliance secrète présentée en vidéo, un week-end d'essai gratuit annoncé

Depuis la Saison 4 Fin de service lancée fin 2020, The Division 2 a fait du surplace en recyclant son contenu saisonnier (il aurait mieux valu le rendre permanent dans ce cas...), mais dans le désordre. Bon, tout cela est de l'histoire ancienne puisque la Saison 9 sera bien inédite et s'apprête à être lancée ce jeudi 12 mai. Intitulée Alliance secrète, elle opposera les membres de la SHD aux True Sons et notamment leur représentant, le Capitaine Lewis. C'est ce qui nous est présenté dans une nouvelle bande-annonce, toujours aussi bien réalisée.

Comme vous pouvez le lire plus bas, la narration des saisons va être améliorée, mais pas les activités, puisqu'il s'agira encore une fois de traquer plusieurs cibles au fil des semaines.

Major Castillo - 12 mai

- 12 mai Sergent Daniels - 31 mai

- 31 mai Lieutenant Chang - 21 juin

- 21 juin Major Xander - 12 juillet

- 12 juillet Cible principale : Capitaine Lewis - Éliminez tous les lieutenants

Le mode Compte à rebours sera sinon ajouté comme prévu, ainsi que la fonctionnalité appelée Expertise servant à améliorer l'équipement en s'en servant ou en dépensant des ressources. En plus du Pass Saison 9 permettant d'obtenir diverses récompenses, tout un tas d'évènements, dont deux vestimentaires, ainsi que 4 Ligues vont venir rythmer les prochaines semaines.

Ligue Castillo - Du 17 au 31 mai

- Du 17 au 31 mai Changement de polarité - Du 24 au 30 mai

- Du 24 au 30 mai Fairview Crew - Dès le 24 mai

- Dès le 24 mai Ligue Daniels - Du 7 au 21 juin

- Du 7 au 21 juin Gardiens - Du 14 au 20 juin

- Du 14 au 20 juin Ligue Chang - Du 28 juin au 12 juillet

- Du 28 juin au 12 juillet SHD Exposée - Du 5 au 11 juillet

- Du 5 au 11 juillet Street Activation - Dès le 5 juillet

- Dès le 5 juillet Ligue Xander - Du 19 juillet au 2 août

- Du 19 juillet au 2 août Hollywood - Du 26 juillet au 1er août

- Du 26 juillet au 1er août Balle en or - Du 9 au 15 août

- Du 9 au 15 août Réanimation - Du 23 au 29 août

Enfin, voici ce que dit l'équipe du jeu au sujet de cette Saison 9 :

Salutations, agents ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle saison pour The Division 2, « Alliance secrète ». Dans « Alliance secrète », l'équipe va affiner la structure de la traque de manière à proposer un récit épisodique au sein de The Division. Au lieu d'explorer la douzaine de quartiers de Washington, les joueurs vont voir le gameplay se dérouler sur une zone du jeu considérablement réduite qui va nous donner l'occasion de proposer des trames scénaristiques concentrées et d'éviter les répétitions d'une saison à l'autre. QU'EST-CE QUE L'ALLIANCE SECRÈTE ? Nous pensons que le message principal et le scénario de The Division ne devraient pas se voir occultés derrière les histoires interconnectées d'une multitude d'articles collectionnables. « Alliance secrète » s'ouvre sur un flashback en cinématique dépeignant les conséquences immédiates qui ont suivi la confrontation avec Faye Lau à Camp White Oak. L'histoire reprend immédiatement à cet instant, alors que Kelso, Benitez et Rhodes doivent tous réapprendre à vivre après ce qu'il s'est passé. Ce moment agit comme un catalyseur pour l'avenir de la Division et l'addition de cinématiques devrait permettre de clarifier les enjeux et les motivations. Nous adoptons cette nouvelle approche afin de montrer aux joueurs les motivations et sentiments fluctuants de nos principaux personnages. Afin de fournir aux joueurs un espace sécurisé afin de pouvoir se plonger dans notre histoire, ces articles collectionnables de l'histoire principale seront désormais remis aux joueurs au cours d'une interaction avec Kelso à la base d'opérations lorsqu'une cible de traque aura été éliminée. Cette remise d'objets spécifique aidera les joueurs à éviter de passer à côté d'éléments scénaristiques essentiels. NOUVELLES CIBLES La traque « Alliance secrète » se concentre sur une nouvelle galerie d'ennemis de haut niveau, sauf que cette fois, il ne s'agit pas de renégats... Au lieu de cela, nous allons assister à l'évolution des True Sons suite à la mort d'Antwon Ridgeway. Un nouveau leader charismatique a émergé des rangs des True Sons, et ces derniers décident de faire passer leur opération au niveau du pays tout entier. Pendant ce temps, un nouveau leader portant le nom de Capitaine Lewis rejoindra Washington DC pour y accomplir une mission secrète. En matière de personnalité, les nouveaux lieutenants et la cible principale vont de sympathique à monstrueux. L'idéologie et les tactiques des True Sons ont évolué, ce qui a pour effet de commencer à éloigner certains de leurs membres les plus zélés, mais également d'attirer une nouvelle vague d'opportunistes cruels désireux de se joindre à une armée aussi puissante qu'oppressive... Les conflits internes de cette nouvelle génération de True Sons mettront en lumière les complexités d'un monde en plein bouleversement et permettront de découvrir pour la première fois une nouvelle menace destinée à monter en puissance. INVASIONS DE MISSIONS « Alliance secrète » va également introduire un nouveau type de contenus. Ce système est notre première tentative visant à améliorer considérablement la flexibilité et la variété de nos contenus futurs. Chacun des lieutenants de traque envahira une des missions principales de la campagne de Washington DC. Ces invasions de mission deviendront plus fréquentes lors des sessions futures à mesure que nous développerons les possibilités du système. Pour l'instant, cela nous donne l'occasion de repeupler certaines missions avec les True Sons, qui ont envahi le site dans le cadre de leurs propres objectifs. C'est tout pour l'instant ! Nous espérons que vous avez hâte de découvrir toutes les améliorations que nous apportons actuellement aux saisons ainsi qu'aux systèmes narratifs du jeu.

Enfin, histoire de repeupler les serveurs, Ubisoft va organiser un week-end d'accès gratuit au jeu, du vendredi 13 mai jusqu'au dimanche 15 mai sur toutes les plateformes, à savoir les PS4, Xbox One, PC et Stadia, le jeu étant bien sûr jouable sur PS5 et Xbox Series X|S. Bon, il ne s'agira que du titre de base, sans l'extension Warlords of New York. Les joueurs sur ordinateur peuvent d'ailleurs le prétélécharger depuis hier soir, tandis que ceux sur Xbox devront posséder un abonnement Xbox Live Gold pour en profiter.

Si jamais le jeu vous tente ensuite, il est toujours vendu sur Amazon, mais il faudra payer plein pot son DLC pour avoir accès à tout son contenu, puisqu'il n'est disponible que sur les plateformes de téléchargement.