The Division 2: Warlords of New York présente The Summit, un ambitieux mode PvE avec une tour à 100 étages prévu pour la Saison 3

Tom Clancy's The Division 2 est reparti de plus belle cette année avec son extension Warlords of New York. Massive Entertainment veut se servir des nouvelles fondations en termes de gameplay et de contenu pour faire évoluer le titre, et continue donc à proposer des mises à jour majeures pour renouveler l'expérience. Et avec la Title Update 11 et la Saison 3 du DLC, prévus pour le 8 septembre sur les serveurs privés, une grosse nouveauté va arriver avec The Summit.

Ce mode PvE nous invitera à visiter une tour de 100 étages où nous retrouverons les Hyena, les Trues Sons, les Black Tusk, les Outcasts, l'Underground et même les White Tusk sur les 20 derniers paliers. La difficulté augmentera en fonction des niveaux, et chaque étage pourra prendre une forme différente en fonction de facteurs aléatoires, comme la disposition de l'environnement ou la nature des adversaires. Un boss vous attend tous les 10 étages, et la longueur, la difficulté et l'expérience gagnée pour gravir ces 10 échelons est comparable à celle d'un Stronghold.

Bien évidemment, vous n'aurez pas à enchaîner les 100 niveaux d'un coup, car un ascenseur permettra de rejoindre les étages 11, 21, etc. une fois que vous les aurez atteints une première fois. Il y aura également la possibilité de rejoindre un ascenseur intermédiaire tous les 3 étages, faisant office de checkpoint : la mort est donc autorisée dans The Summit. À noter que l'expérience est jouable aussi bien en solo qu'en multijoueur jusqu'à 4, et la difficulté s'ajustera en conséquence, tandis que des Agents Renégats peuvent enfin apparaître aléatoirement à certains étages. Vous pouvez retrouver du gameplay de cette expérience et encore plus de détails dans le replay du dernier direct State of the Game des développeurs.

La mise à jour permettra d'ailleurs de débloquer un tas de nouvelles armes et des équipements inédits, comme le Belstone Armory Brand Set, le Shrapnel Trap, le Hunter’s Fury Gear Set, le pistolet Kard-45, le fusil à pompe SIX12, la SMG exotique Backfire, le sac à dos exotique Memento ou encore le haut exotique Ridgeway’s Pride, exclusivement réservé à ceux qui auront terminé The Summit. Pour rejoindre l'aventure Warlord of New York, il faut pour rappel débourser 29,99 €, et l'extension est notamment vendue directement sur Amazon.