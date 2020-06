The Division 2: Warlords of New York, des dates pour la mise à jour 10 et la Saison 2, le Raid Operation Iron Horse arrive

Pour ceux qui ont acheté l'extension Warlords of New York, l'aventure se poursuit avec du contenu supplémentaire régulier dans The Division 2. Massive Entertainment se prépare à introduire une nouvelle dose d'améliorations et de contenu avec la Mise à jour 10, à l'essai depuis quelques semaines sur les serveurs de test, et désormais prête à sortir.

Elle sera donc disponible le 16 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, avec une large gamme de correctifs qui seront détaillés et listés d'ici le lancement, ainsi qu'un rééquilibrage de la générosité du loot, de la puissance des joueurs et plus encore. Côté nouveautés, il faudra attendre le 23 juin pour que la Saison 2 soit lancée, avec de nouvelles chasses à l'homme, douze semaines d'évènements hebdomadaires et un tas de récompenses à débloquer.

Le gros morceau arrivera fin juin avec des défis supplémentaires et surtout le Raid Operation Iron Horse, accessible avec deux niveaux de difficulté pensés pour les joueurs de niveau 30 et 40 : seul le premier sera jouable par tous, le second sera réservé aux détenteurs de Warlords of New York. Là encore, tous les détails seront donnés à l'approche du lancement.

Mise à jour : vous pouvez retrouver davantage de détails sur les nouveautés ci-dessous.

Améliorations et corrections majeures Comme évoqué précédemment, des changements et améliorations seront apportés au jeu avant le lancement de la Saison 2. Ces modifications ont été testées sur le Serveur Public de Test qui permet à l'équipe de développement de recueillir les retours des joueurs, afin d'affiner le gameplay et d'apporter les améliorations demandées par la communauté dans des domaines clés, incluant : Le pouvoir du joueur

Augmentation des dégâts pour presque toutes les armes, y compris les armes exotiques



Améliorations de l'équipement des Agents



Améliorations des ensembles de marque

La générosité des butins

Amélioration générale de la qualité des butins



Un meilleur rapport entre la qualité du butin et le niveau de difficulté



Amélioration de la qualité des objets fabriqués



Amélioration des stocks des vendeurs

Corrections et équilibrage

Un équilibrage majeur du Pass



Correction de nombreux bugs The Division 2 Warlords of New York Saison 2 Cette deuxième Saison sera disponible à partir du 23 juin et introduira progressivement du contenu endgame. D'une durée de 3 mois, les Saisons font partie de l'extension Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York et introduisent de nouvelles campagnes narratives mineures. Dans la Saison 2 – « L'héritage de Keener », la Division devra démanteler une nouvelle cellule d'agents renégats afin de les empêcher de mettre le plan d'Aaron Keener à exécution. Les joueurs doivent posséder l'extension The Division 2 Warlords of New York pour participer aux Saisons. Comme dans la Saison 1, la Saison 2 permettra aux joueurs de débloquer des récompenses uniques dont deux nouvelles armes exotiques, une variante de compétence et un nouvel ensemble d'équipement. Les joueurs possédant l'extension Warlords of New York pourront jouer gratuitement à la Saison 2 et acheter le Pass Saison 2 pour remporter davantage de récompenses pour leur progression. Ce Pass leur offrira également davantage d'opportunités de débloquer des équipements spécifiques et des objets de vanité exclusifs tels qu'une tenue unique sur le thème de la Saison. Les joueurs auront donc jusqu'au 15 juin pour terminer la Saison 1 avant le lancement de la Saison 2, le 23 juin prochain. Cette Saison 2 inclura des activités en jeu telles que : Les Ligues : une série de défis pour les joueurs avec, à la clé, des opportunités de débloquer des récompenses en fonction de leurs performances.

Les évènements globaux : au cours de ces évènements in-game à durée limitée, un modificateur global sera appliqué à l'ensemble du jeu et les joueurs sont récompensés pour avoir complété des tâches spécifiques. Au cours de chaque Saison, les joueurs gagneront en niveau de saison afin de pouvoir débloquer des récompenses variées, notamment en participant aux activités saisonnières et en jouant au jeu. L'Opération « Cheval de Fer » Au cours du second Raid, les joueurs seront confrontés à un nouveau défi qu'ils devront relever par équipes de huit joueurs. Des récompenses exclusives seront également offertes aux joueurs de niveau 30 et 40 s'apprêtant à entamer la mission la plus difficile jamais proposée dans le jeu. La date de lancement du second Raid sera révélée prochainement.

