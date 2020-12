The Division 2: Warlords of New York, la Saison 4 Fin de service lancée en vidéo

S'il faut patienter jusqu'au début de l'année prochaine pour profiter dans les meilleures conditions de The Division 2 sur PS5 et Xbox Series X | S, cela n'empêche pas le jeu de tir de Massive Entertainment de poursuivre sa petite vie sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Ainsi, la Saison 3 Agenda Secret s'est achevée et la Title Update 12 a été diffusée en ce début de semaine, lançant le top départ de la Saison 4 de Warlords of New York, intitulée Fin de service.

Ubisoft ne change pas sa recette et, comme promis, c'est donc l'ex-agent de la SHD Faye Lau qui va servir de menace au cours des trois prochains mois. Après avoir éliminé Bardon Schaeffer, rebelote avec notre ancienne alliée et ses lieutenants, eux aussi des renégats travaillant désormais pour les Black Tusks.

Viper - 8 décembre

- 8 décembre Kestrel - 29 décembre

- 29 décembre Magnus - 19 janvier

- 19 janvier Circé - 9 février

- 9 février Cible principale : Faye Lau - Éliminer tous les lieutenants

Le site officiel a également donné des détails sur les différents évènements qui jalonneront cette saison, là encore cela reste classique. Avec le Pass Saison 4, vous aurez également l'occasion de récupérer diverses récompenses en passant les niveaux, en plus du nouvel ensemble d'équipement, de trois Exotiques, deux nouvelles armes et bien plus.

Ligue Viper - Du 15 au 28 décembre

- Du 15 au 28 décembre Balle d'or - Du 22 au 28 décembre

- Du 22 au 28 décembre Évènement vestimentaire Outguard - Du 22 décembre au 12 janvier

- Du 22 décembre au 12 janvier Ligue Kestrel - Du 5 au 18 janvier

- Du 5 au 18 janvier SHD Exposée - Du 12 au 18 janvier

- Du 12 au 18 janvier Ligue Magnus - Du 26 janvier au 8 février

- Du 26 janvier au 8 février Réanimation - Du 2 au 8 février

- Du 2 au 8 février Nom de Code : Cauchemar - Du 2 au 23 février

- Du 2 au 23 février Ligue Circé - Du 16 février au 1er mars

- Du 16 février au 1er mars Hollywood - Du 23 février au 1er mars

