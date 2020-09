The Division 2: Warlords of New York, la Saison 3 Agenda Secret lancée en vidéo

L'été a pris fin et laisse place à l'automne, et c'est aussi le cas pour le contenu de The Division 2: Warlords of New York, qui après une Saison 2 lancée fin juin, s'est achevée ce mardi 22 septembre. Pas de repos pour les Agents de la SHD, puisque la Saison 3, nommée Agenda Secret, lui a succédé sans attendre. Elle nous est présentée en vidéo, qui introduit les nouvelles cibles à abattre durant ces prochains mois, faisant enfin bouger le scénario.

En effet, c'est Bardon Schaeffer et ses lieutenants qu'il va falloir éliminer au cours des 11 semaines à venir, ce dernier n'étant rien de moins que le chef des Black Tusks !

Shade - 22 septembre

- 22 septembre Wraith - 6 octobre

- 6 octobre Dusk - 27 octobre

- 27 octobre Belfry - 17 novembre

- 17 novembre Cible principale : Bardon Schaeffer - Condition : éliminer tous les lieutenants

Parmi les autres nouveautés habituelles, de nouvelles ligues et évènements mondiaux vont se succéder, des récompenses inédites gratuites (équipements, deux Exotiques, des articles spécifiés, une variante de compétence, un ensemble de marque...) et d'autres via le Pass Saison 3.

Ligue Shade - Du 22 septembre au 6 octobre

- Du 22 septembre au 6 octobre SHD Exposée - Du 29 septembre au 6 octobre

- Du 29 septembre au 6 octobre Évènement vestimentaire Dernier Recours - Du 6 au 27 octobre

- Du 6 au 27 octobre Ligue Wraith - Du 13 au 27 octobre

- Du 13 au 27 octobre Hollywood - Du 20 au 27 octobre

- Du 20 au 27 octobre Ligue Dusk - Du 3 au 17 novembre

- Du 3 au 17 novembre Changement de polarité - Du 10 au 17 novembre

- Du 10 au 17 novembre Ligue Belfry - Du 24 novembre au 8 décembre

- Du 24 novembre au 8 décembre Gardiens - Du 1er au 8 décembre

Du reste, la TU11 a apporté le mode de jeu inédit The Summit, consistant à gravir une tour de 100 étages une fois le niveau 40 atteint et la campagne Warlords of New York achevée, des mods d'apparence (transmogrification) permettant de changer le visuel des équipements en profondeur sans affecter leurs statistiques, ainsi que divers correctifs et ajustements.

Massive a déjà dévoilé à l'occasion de l'Ubisoft Forward, en plus de la bande-annonce pour le Summit, l'évènement Nom de code : Cauchemar, qui « proposera une expérience de gameplay unique » à l'intérieur du Kenly College, mais aussi de premiers détails sur la Saison 4. Elle sera disponible avec la TU12 en décembre et nous fera chasser... Faye Lau, qui a trahi la Division. Une nouvelle variante de compétence est aussi attendue en plus des ajouts habituels.

The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et sera compatible avec les Xbox Series X | S et PS5 dès leur lancement, avec du cross-play entre consoles d'une même marque. Vous pouvez acheter le jeu de base 11,45 € sur Amazon.