The Division 2: Warlords of New York, la Saison 1 Shadow Tide lancée en vidéo, le calendrier des nouveautés partagé

Cela fait maintenant une semaine que les Agents de The Division 2 ont pu débarquer à New York pour traquer Aaron Keener et ses lieutenants dans l'extension Warlords of New York. Si vous avez déjà fait le tour des nouveautés offertes par le jeu, Ubisoft et Massive viennent de lancer la Saison 1 de cette deuxième année de contenu, Shadow Tide. Oui, si vous aviez raté l'information, il y aura désormais des pass tous les trois mois avec du contenu offert sur 100 rangs via deux chemins, l'un gratuit et l'autre payant (1 000 crédits premium dans la boutique in-game), comme dans bien d'autres game as a service... Bonne nouvelle, le fait de posséder le DLC offre la première, comme l'avait fait Destiny 2 pour citer la concurrence.

Ainsi, durant les 12 prochaines semaines, de nouvelles activités vont être accessibles, à commencer par la traque de 5 cibles : Neptune, Venus, Saturne, Mercure et Jupiter. Non, ce n'est pas une référence au jeu de Bungie cette fois, mais bien les noms de code des Agents renégats qui vont apparaître toutes les trois semaines, en témoigne le planning ci-dessous. En plus de ces traques additionnelles, dont la dernière sera conditionnée par l'élimination des quatre autres, trois évènements globaux vont être organisés (Polarity Switch, Reanimated et Guardians) à chaque fois sur une semaine et ajoutant durant quelques jours des modificateurs à l'expérience de jeu. À chaque fois, vous aurez l'occasion de remporter 10 récompenses basées sur vos performances.

Quatre Ligues vont elles être mises en place sur deux semaines chacune, permettant à tous les joueurs de s'affronter indirectement pour atteindre le haut du classement et gagner là encore jusqu'à 10 items. Enfin, un évènement vestimentaire Jungle urbaine permettra de refaire sa garde-robe, le nerf de la guerre lorsqu'il y a des microtransactions au bout !

Voici enfin une liste non exhaustive de récompenses pouvant être obtenue durant la Saison 1 :

EMP Sticky Bomb - Nouvelle variante de compétence ;

Set d'équipement Striker ;

Set d'équipement Corruption du Système ;

Masque exotique Coyote ;

4 marques d'équipement ;

15 armes nommées ;

4 pièces d'équipement nommées ;

La tenue Striker (disponible dans le Season 1 Pass).

La semaine prochaine, ce sont les joueurs Stadia qui pourront se plonger dans The Division 2 et son extension, le jeu de Massive étant daté au 17 mars sur la plateforme de Google.