TEST de The Division 2: Warlords of New York, pas de coup de foudre à Manhattan

The Division 2 a bientôt un an, Ubisoft a assuré le service après-vente pendant plusieurs mois avec du contenu publié au travers du Season Pass, mais le studio voulait aller encore plus loin. L'extension Warlords of New York est disponible depuis quelques jours, nous sommes donc retournés à Big Apple, une nouvelle fois pour affronter Aaron Keener. Un gros contenu additionnel qui vaut le détour ? Réponse dans ce test.

Ce contenu additionnel remplit parfaitement son but, celui d'occuper les fans pendant quelques heures supplémentaires.

Oui, Aaron Keener est de retour. L'antagoniste principal du premier The Division, agent renégat depuis de longs mois, n'en a en effet pas fini avec la Division et sème de nouveau la terreur à New York. Les joueurs s'envolent donc vers le Lower Manhattan pour arrêter Keener, mais avant cela, il faudra traquer et abattre quatre de ses sbires, l'occasion de parcourir autant de coins de la ville (dont Wall Street et Chinatown) et débloquer de nouvelles compétences. Un cheminement de campagne principale chère à Ubisoft très classique, et c'est d'ailleurs bien le problème avec Warlords of New York : il n'y a rien de vraiment original à se mettre sous la dent, la recette The Division reste la même, avec un gameplay basé sur la couverture et demandant de mettre des centaines de balles dans la tête des boss pour en venir à bout.

Pour autant, le retour à New York est plaisant, car nous découvrons ici une nouvelle partie de la ville, et surtout, l'hiver est terminé depuis un moment. Comme à Washington, les environnements sont verdoyants, mais malheureusement, la côte Est a été touchée par un énorme ouragan, ravangeant une bonne partie du Lower Manhattan. Nous avons donc là des ruelles vraiment en bazar, avec des échaffaudages tombés et des détritus partout, pas vraiment la destination idéale pour faire du tourisme, mais encore une fois, Ubisoft soigne les détails et c'est un plaisir de parcourir la ville, la direction artisitique est très soignée.

L'aventure de Warlords of New York se termine assez vite, comptez un peu plus de cinq heures pour venir à bouts des agents renégats, et d'un côté, ce n'est pas plus mal, car une fois que le joueur décolle pour Manhattan, il ne peut plus revenir à Washington tant qu'il n'a pas terminé la campagne principale. Ce n'est pas forcément l'idéal pour les groupes de joueurs qui vont sans doute être divisés si tout le monde n'achète pas l'extension pour se retrouver. D'ailleurs, pour terminer la campagne, le jeu demande d'obligatoirement atteindre la nouvelle limite de niveau, à 40, et pour cela, faire les missions principales ne suffit pas, il faut forcément accomplir des objectifs secondaires, ce qui est extrêmement pénible...

Mais une fois cela fait, Warlords of New York montre son potentiel de game as service. Déjà, les allers et retours avec Washington sont possibles, mais le joueur est invité à revenir à New York régulièrement afin de retraquer de nouveaux agents renégats toutes les trois semaines, de quoi assurer une excellente durée de vie. Le joueur débloque également une nouvelle montre SHD avec quatre arbres de compétence à remplir en débloquant des points, à la manière des caches de maîtrise de terrain. De quoi améliorer sa santé, son bouclier, ses dégâts critiques ou la puissance de ses capacités. Autre nouveauté, disponible dès le lancement de l'extension cette fois, qui concerne le menu : légèrement modifié pour tous les joueurs, il permet de mieux mettre en avant les statistiques des pièces d'équipement, bien pratique pour les adeptes du recalibrage afin d'avoir un personnage parfaitement adapté à son style de jeu.

Warlords of New York est donc une extension très convenue pour The Division 2, qui est loin de renouveler la franchise. En même temps, le second volet était déjà un beau repompage dans les règles de l'opus d'origine, Ubisoft aura bien du mal à changer la recette. Toutefois, pour les joueurs qui en veulent encore et encore, eh bien ce contenu additionnel remplit parfaitement son but, celui d'occuper les fans pendant quelques heures supplémentaires en y apportant de très légères nouveautés qui restent apréciables.

Note : test réalisé sur un PC Gamer Cybertek Level 9 équipé d'une RTX 2080 Ti, d'un i9-9900K et de 32 Go de RAM.

Les plus Un Lower Manhattan vraiment plaisant à explorer

Durée de vie globalement bonne

Le end game réussi Les moins Extension très convenue

Bloqué à New York jusqu'à la fin de la campagne

L'obligation d'atteindre le niveau 40 pour affronter le boss