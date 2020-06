The Division 2 : bande-annonce et détails du Raid Opération Cheval de Fer, de sa date de sortie à sa course au World First

La première saison de The Division 2: Warlords of New York a finalement pris fin en ce début de semaine et la Mise à jour 10 (TU10) a été déployée (lire le changelog en anglais), préparant le terrain pour l'arrivée de la Saison 2 L'héritage de Keener le 23 juin prochain. Ubisoft dévoile désormais la date de sortie du Raid Opération Cheval de Fer dans une bande-annonce pour le moins explosive qui nous en met plein les yeux.

Ce 2e Raid va donc ouvrir ses portes le mardi 30 juin à 17h00 et permettra à des escouades de 8 joueurs (deux groupes de 4 et toujours sans matchmaking) d'accéder à l'United Ironworks à Washington, un lieu où les civils ont voulu trouver refuge, mais qui a été par la suite pris d'assaut par les True Sons. Comme il s'agit d'une fabrique d'armes, la Division va donc tenter de les arrêter avant qu'ils ne posent encore plus de problèmes. Ubisoft promet des boss avec des mécaniques uniques, mettant au défi les joueurs, tout comme l'environnement en lui-même. De nouvelles récompenses seront bien entendu au programme avec les Exotiques Ravenous (fusil à double canon) et Regulus (revolver), les deux ensembles d'équipement Initiative et Foundry’s Bulwark, ainsi que des objets cosmétiques. Par ailleurs, le loot des boss ne tombera qu'une fois par semaine comme pour le premier Raid.

Au départ, seule la version au niveau 40 sera disponible pour ce Raid, accessible uniquement pour les joueurs de Warlords of New York, avec prise en compte du niveau SHD. Celle au niveau 30 sera rendue accessible une semaine après, recommandant un score d'équipement de 490 au minimum. Par la suite, un mode découverte dans les deux difficultés sera ajouté, qui disposera du matchmaking, un bon moyen d'explorer les lieux sans prise de tête. Enfin, il sera également possible de jouer avec des groupes mixtes de joueurs niveau 30 et 40, avec du level scaling selon le plus haut niveau présent dans l'équipe et un boost temporaire pour les membres les plus faibles. Là encore, aucune date n'est donnée.

Les joueurs les plus valeureux (et ayant du temps en semaine) pourront se lancer dans la course au World First, un par plateforme, avec comme récompense un affichage de l'escouade victorieuse à la Maison-Blanche in-game. Pour l'occasion, des Drops Twitch seront disponibles, contenant quelques items cosmétiques.

Pour rappel, The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez obtenir le jeu de base à partir de 16,36 € sur Amazon, autant ne pas s'en priver !

