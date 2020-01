The Division 2 : le scénario de l'Épisode 3 « Coney Island : La Traque » au cœur d'une sombre bande-annonce

Avant même son lancement, nous savions que The Division 2 aurait droit à du contenu post-lancement prenant la forme de trois « Épisodes ». Le premier, Autour de D.C. : Expéditions, a été diffusé l'été dernier, tandis que le deuxième, Le Pentagone : La Dernière Forteresse, est arrivé durant l'automne en octobre.

Nous savions qu'Ubisoft et Massive avaient prévu de lancer le troisième en février depuis quelques jours déjà, et il vient de se trouver un nom en plus d'avoir droit à une bande-annonce scénaristique. Dans Coney Island : La Traque, nous retournerons donc à New York à la recherche d'un scientifique qui pourrait détenir la clé pour créer un remède au coronavirus. Manque de chance pour les Agents, les Black Tusks le retiennent prisonnier, il va donc falloir le libérer et l'exfiltrer. Comme vous pouvez le constater, ce ne sera pas une partie de plaisir tant les lieux sont bien gardés.

Faits intéressants, la nouvelle Spécialisation devrait donc permettre de manier un lance-flammes, et le mystérieux individu apparaissant à la fin pourrait bien être Aaron Keener, qui ferait alors son grand retour. Les possesseurs du Pass Année 1 pourront en profiter une semaine avant le reste des joueurs, reste désormais à connaître la date exacte.

