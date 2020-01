The Division 2 : un mois de sortie et quelques détails pour l'Episode 3 à Coney Island

Les joueurs de The Division 2 n'ont pas été délaissés ces dernières semaines, notamment grâce à un patch 6.1 introduisant un mode Hardcore. Ils commencent cependant à être en attente de la prochaine extension, alors que l'Episode 2 est paru en octobre dernier.

L'Episode 3 teasé à l'E3 2019 n'est plus si loin, car à l'occasion d'un point avec sa communauté, Massive Entertainment a confirmé qu'il paraîtrait en février 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Il n'y aura cette fois pas de phase de test par le PTS, car il s'agit d'une extension scénarisée et qu'il faut éviter les risques de spoils, et qu'aucune nouveauté de gameplay ne nécessite un rééquilibrage particulier de l'expérience.

Côté contenu, sans rentrer dans les détails, l'aventure nous emmènera bien à Coney Island à New York pour retrouver les Nettoyeurs, les soldats de The Division premier du nom. Les acheteurs du Pass An 1 auront droit à un accès anticipé de sept jours sur l'ensemble des nouveautés, débloqueront instantanément la nouvelle Spécialisation, et auront droit à deux Affectations Classifiées exclusives. Les joueurs classiques pourront jouer aux deux missions de l'Episode 3 sans frais, et batailler pour débloquer la Spécialisation et la Kameleon, une SMG Exotique dont la couleur s'adepte à notre environnement.



Petit bémol : le deuxième Raid ne sera pas disponible au lancement de l'Episode 3, mais il pourra être téléchargé un peu plus tard, sans frais et pour l'ensemble de la communauté de The Division 2.