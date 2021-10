The Division 2 : le mois de sortie du mode inédit et des futures nouveautés précisé, ce ne sera pas avant 2022

Ubisoft aurait pu fermer les rideaux de Tom Clancy's The Division 2 avec la Saison 4 de l'extension Warlords of New York. Il a plutôt décidé de continuer à faire vivre la communauté avec des saisons réexploitant le contenu des cycles passés, et surtout en préparant un mode de jeu inédit et de nouvelles façons de faire évoluer nos agents. La sortie n'était pas prévue avant fin 2021 au plus tôt, mais ce ne sera finalement pas avant l'année prochaine que nous découvrirons ces nouveautés.

Massive Entertainment confirme que la prochaine saison, le mode et le contenu inédit qui lui sont associés seront lancés en février 2022. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra attendre longtemps avant de savoir ce qu'elle nous réserve : un article introduira la « refonte des spécialisations » dès ce jeudi, et d'autres Renseignements Annexes du genre suivront chaque mois. C'est seulement en janvier que le nouveau mode sera présenté, mais un évènement spécial réintroduisant des activités mondiales appréciées par la communauté viendra faire patienter les joueurs entre la fin de la Saison 7 en décembre et le contenu additionnel suivant.

Salutations, agents ! Avec le lancement de la saison 7, nous continuons à observer un niveau élevé d'activité et de conversations au sein de la communauté ! Nous sommes heureux de voir de nouveaux joueurs rejoindre les rangs de la Division alors qu'ils participent à la traque Fin de veille pour la toute première fois, tandis que nos joueurs vétérans se préparent une fois de plus à affronter Faye Lau. Nous savons également qu'un grand nombre d'entre vous attendent impatiemment de recevoir de nouvelles informations quant à l'avenir du jeu. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous diverses informations liées à l'état actuel du jeu, ainsi qu'un avant-goût des nouveautés à venir dans The Division 2. ÉTAT ACTUEL DU JEU Nous sommes conscients du fait que nous sommes restés particulièrement silencieux au cours des derniers mois, et nous tenons avant toute chose à vous remercier pour votre soutien et confiance indéfectibles. Plus tôt dans l'année, nous vous avions fait part de notre engagement à continuer à soutenir The Division 2 et à travailler avec de nouveaux partenaires au sein d'Ubisoft afin de continuer à améliorer l'expérience de jeu pour tous nos joueurs. Depuis, notre équipe n'a pas ménagé ses efforts pour développer de nouveaux contenus passionnants, un nouveau mode de jeu ainsi que des modifications et fonctionnalités affectant considérablement la Phase Finale du jeu. Même si les plans étaient encore en cours de discussion à l'époque, il était toutefois essentiel pour nous de vous donner un aperçu des nouveautés à venir dans le jeu. Depuis, si nous avons dû revoir nos plans à plusieurs reprises, c'est parce que nous nous sommes engagés à ne transiger en rien sur nos ambitions pour la qualité de ces nouveaux contenus. Cette mise à jour sera à n'en pas douter l'une de nos plus ambitieuses. Nous restons confiants dans l'idée que ces contenus contribueront à offrir une expérience passionnante à nos joueurs ainsi qu'à paver la voie à l'avenir de The Division 2, avec de prochaines mises à jour en 2022. Cela dit, et de manière à être en mesure de proposer ces contenus conformément à la vision que nous en avons, nous avons pris la décision de reporter la sortie de notre nouvelle saison, mode de jeu et contenus associés au mois de février 2022. Ce délai supplémentaire permettra à notre équipe de développement passionnée de proposer des contenus de la meilleure qualité possible. Bien entendu, nous continuerons en parallèle à soutenir le jeu et à travailler sur les points les plus essentiels. FEUILLE DE ROUTE Bien qu'il soit encore trop tôt pour partager tous les détails relatifs à cette mise à jour, nous tenons à profiter de cette occasion pour vous informer des jalons que nous comptons mettre en place pour l'avenir, ainsi que de ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours des mois à venir. Pour commencer, nous avons le plaisir d'annoncer le retour de l'initiative « Renseignements annexes » ! Chaque mois, et ce jusqu'à l'annonce de la date de lancement de cette mise à jour, nous publierons des articles de fond dans lesquels seront détaillés les principales fonctionnalités et changements. Le premier épisode sera publié dès ce jeudi et proposera une présentation de Trick Dempsey, Expert Game Designer, d'une des nouveautés majeures de la prochaine mise à jour : la refonte des spécialisations. Suivez nos annonces pour être informés des épisodes suivants ! À la fin de la saison 7 en décembre, nous organiserons un événement en jeu qui verra la réintroduction de certain des événements mondiaux préférés des joueurs, associés à de nouvelles récompenses et un événement vestimentaire. Nous vous révélerons plus d'informations sur cet événement à mesure que nous approcherons de sa période de disponibilité. Et pour terminer en beauté, la nouvelle saison, ses améliorations et l'annonce du tout nouveau mode de jeu auront lieu au mois de janvier 2022 ! Nous sommes impatients de pouvoir vous en dire davantage sur les nouveaux contenus de cette mise à jour ! Afin de nous assurer de proposer la meilleure expérience possible, nous allons également organiser une phase de PTS sur PC afin de recueillir votre feedback qui nous aidera à peaufiner les derniers détails avant le lancement officiel. C'est tout pour aujourd'hui, agents ! On a hâte d'implémenter ces changements dans le jeu, ainsi que les nombreux autres qui nous permettront de continuer à améliorer l'expérience de base de The Division 2. Restez aux aguets pour plus d'informations détaillées dans notre prochain épisode de « Renseignements annexes », disponible dès ce jeudi ! À la prochaine !

