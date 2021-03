The Division 2 : le nouveau mode et le contenu inédit pas avant « fin 2021 au plus tôt », du recyclage prévu d'ici là

Il y a quelques semaines, Massive Entertainment était fier d'annoncer que Tom Clancy's The Division 2 continuerait à exister grâce à du contenu inédit « plus tard en 2021 ». À l'occasion d'un article sur son site officiel, les développeurs ont détaillé un peu plus le programme des mois à venir, et si vous attendez ces futures extensions, il va falloir gérer votre patience.

Après avoir fait le point sur le succès du jeu en 2020 avec des chiffres, ils ont précisé que les principales nouveautés n'arriveraient pas avant « fin 2021 au plus tôt » : autrement dit, une sortie en 2022 ne semble même pas à exclure. Ils prévoient visiblement du lourd, avec un mode totalement inédit et de nouvelles façons de faire évoluer notre argent : de quoi relancer l'expérience sur la durée ? Et d'ici là, The Division 2 ne va pas abandonner sa communauté, car il est prévu de reproposer les Saisons de l'Année 2, histoire de récupérer les bonus et équipements que nous n'avions pas débloqués, avec en plus des éléments cosmétiques originaux et des mises à jour de qualité de vie mineures de temps en temps. Malgré tout, si vous voulez du lourd, il ne va pas falloir vous presser.

THE DIVISION 2 EN 2020

Nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir avec The Division en 2020. Comme la plupart d'entre vous, notre équipe a dû s'adapter à cette nouvelle norme, mais c'est à cette époque que nous avons franchi une étape incroyable pour la franchise The Division : nous sommes ravis d'annoncer que la franchise The Division a atteint plus de 40 millions de joueurs uniques ! Nous voulions prendre un moment pour remercier les agents pour leur soutien continu et leur passion pour les jeux que nous créons. La sortie de l'extension Warlords of New York en mars 2020 a également vu le nombre d'utilisateurs actifs mensuels le plus élevé pour The Division 2. Cette forte activité s'est maintenue tout au long de l'année écoulée alors que nous continuons de voir de nouveaux agents dans les rues de Washington DC et de New York, grâce aux mises à jour des titres apportant de nouveaux changements et ajouts, tels que les Saisons, Operation Iron Horse et The Summit.

Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans votre passion et votre soutien continu. C'est votre soutien qui alimente l'avenir de The Division, donc encore une fois : merci !

QUELLE EST LA SUITE DU PROGRAMME POUR THE DIVISION 2 ?

Comme annoncé il y a quelques semaines, nous avons commencé à travailler sur du nouveau contenu pour The Division 2. Le développement de ce contenu sera dirigé par un groupe de vétérans du projet chez Ubisoft Massive. Cela veut dire que Adrian Trasca et Yannick Banchereau vont rester à la tête du projet en tant que producteur et directeur créatif associé. Nous sommes également ravis d'annoncer que le nouveau contenu sera créé avec le soutien d'un groupe de développeurs talentueux chez Ubisoft Bucarest.

Dans la prochaine mise à jour majeure, nous cherchons à apporter un mode de jeu entièrement nouveau pour la franchise. Parallèlement au mode de jeu, nous étudions de nouvelles façons de faire progresser votre agent en mettant l'accent sur l'augmentation de la variété de l'équipement et la durabilité. Nous en révélerons davantage sur ce qui nous attend à mesure que la mise à jour se rapproche.

Le développement de cette nouvelle mise à jour en est encore à ses débuts et prendra plusieurs mois. Par conséquent, notre prochaine mise à jour majeure est actuellement prévue pour la fin 2021 au plus tôt. Nous prendrons ce temps pour nous assurer d'apporter un changement significatif au jeu.

CADENCE POUR LES MOIS À VENIR

Pendant que nous travaillons dur sur la prochaine mise à jour du contenu, nous allons relancer les saisons précédentes publiées au cours de l'Année 2. En d'autres termes, la prochaine saison (Saison 5) sera une redite de la Saison 1, vous donnant la chance de collecter des récompenses et des objets de collection que vous avez peut-être manqués. Cela signifie également qu'il y aura des ligues régulières et des évènements mondiaux auxquels vous pourrez participer. En plus des saisons à nouveau, nous continuerons à soutenir le jeu avec de nouveaux objets cosmétiques évènementiels et quelques mises à jour mineures du titre axées sur la qualité de vie du jeu.

Enfin, nous souhaitons vous fournir une mise à jour sur nos retransmissions State of the Game. Hamish Bode - notre hôte de longue date et l'un des architectes originaux des retransmissions State of the Game - a récemment obtenu un nouveau rôle au sein d'Ubisoft, ce qui signifie qu'il n'hébergera plus le direct ou ne fera plus partie de la configuration de celui-ci. Nous voulons prendre le temps de féliciter Hamish et de le remercier pour tout ce qu'il a accompli au cours de ses 7 années de travail sur The Division, et nous sommes certains qu'il vous manquera autant qu'il nous manque déjà !

Encore une fois, nous tenons à vous remercier encore une fois pour votre incroyable soutien et nous sommes impatients de recevoir vos commentaires sur l'avenir de The Division 2 !