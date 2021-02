The Division 2 : du contenu supplémentaire en développement, mais il faudra se montrer patient

L'an dernier, Massive Entertainment lançait Warlords of New York, une extension de The Division 2 nous opposant au personnage pouvant être considéré comme l'antagoniste principal de la licence, Aaron Keener. Depuis, le jeu d'Ubisoft a adopté un système de saisons histoire d'occuper la communauté, tout en prolongeant quelque peu le scénario. L'intitulé de la dernière, Fin de service, n'était pas anodin, car la Title Update 12 aurait dû être la dernière mise à jour de grande ampleur du jeu, ce qu'a confirmé le studio dans un communiqué.

Message à l'intention des joueurs de The Division 2 : pic.twitter.com/4u06LyWKpk — The Division 2 FR (@TheDivisionFR) February 12, 2021

Pour autant, comme l'avait indiqué le directeur financier Frederick Duguet, davantage de contenu verra finalement bien le jour. Les retours des joueurs - et sans doute les revenus générés, ne soyons pas naïfs - vont faire que Massive proposera de la nouveauté plus tard en 2021, le développement en étant seulement dans ses premiers stades. Au moins, le jeu n'est pas abandonné. Le communiqué indique également que les soucis rencontrés par les joueurs sur PS5 sont à l'étude, ces derniers n'ayant pas accès au brouillard volumétrique et au SSR, tandis que des crashs surviennent à priori sur toutes les plateformes sans raison.

En attendant ces futurs ajouts, vous pouvez encore profiter quelques jours de l'évènement Resident Evil. Sinon, The Division 2 est vendu 11,37 € dans son édition standard sur Amazon.