The Division 2 : mode Countdown, système d'Expertise et armes originales, les premières nouveautés de la Saison 9 arrivent sur le serveur test

Concrètement, nous n'avons pas eu de grosse nouveauté pour The Division 2 depuis sa Saison 4 et la fin de l'extension Warlords of New York. Massive Entertainment a depuis majoritairement fait revenir du contenu et des évènements passés dans le cadre des Saisons 5 à 8, mais après plusieurs reports, il est fin prêt à proposer les innovations qu'il nous promet depuis un an.

La Saison 9 n'a pas encore officiellement de date de sortie, mais ses premières nouveautés arrivent sur le Private Test Server aujourd'hui à 11h00. La mise à jour amène l'armure Closer, le sac The Setup, les armes exotiques Dread Edict, Catharsis et Bluescreen, les fusils plus traditionnels Dare — LMG HK GR9 et Kingbreaker — TKB-408 Assault Rifle, ainsi que quelques équilibrages à découvrir dans le changelog sur Reddit.

Surtout, elle amène un mode et une fonctionnalité totalement inédits. Le mode Countdown amène 2 groupes de 4 joueurs à collaborer pour sécuriser le site d'une centrale électrique et la stabiliser avant la fin du temps imparti, avant de survivre face à des ennemis lourdement armés lors de la phase d'extraction. Les parties seront jouables jusqu'à 8, mais aussi à moins, voire seul, sans que la difficulté ne soit adaptée pour le moment. Le déroulement de la partie et les apparitions d'adversaires seront soumis à plusieurs facteurs aléatoires pour assurer la rejouabilité, et des récompenses seront exclusives à ce mode.

Sinon, la mécanique originale à venir s'appelle Expertise et permettra d'améliorer les performances maximales de nos armes, équipements, compétences et plus encore. Elle se divise en 2 parties : le Niveau d'Expertise et le Rang de Maîtrise. Chaque type d'objet éligible a un Rang de Maîtrise, à augmenter avec des Donations et du Kill XP jusqu'à atteindre un rang de maîtrise maximal. Et en parallèle, plus vous améliorez le Rang de Maîtrise d'une catégorie d'objets, plus vous augmentez le Niveau d'Expertise de votre Agent, lui unique et visiblement juste symbolique.



Les développeurs précisent que leur travail des derniers mois « n'a pas été consacré à faire une gigantesque mise à jour de retour », mais « à l'organisation et à la préparation d'un support continu du jeu », attendez-vous à une Année 4 clairement plus vivante que l'Année 3. D'ailleurs, la refonte des Spécialisations promise pour ce retour n'arrivera pas avec la Saison 9, mais plus tard en 2022.