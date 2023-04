The Division 2 : les grosses nouveautés de l'Année 5 dévoilées, le mode roguelite Descente déjà disponible en test

Après un coup de frein en 2021 et beaucoup de redites d'évènements passés, The Division 2 a renoué avec le contenu saisonnier original depuis 2022. Il a d'ailleurs accueilli sa Saison 11 plus tôt cette année et Ubisoft nous avait donné rendez-vous ce jeudi pour découvrir son Année 5.

La numérotation repartira d'ailleurs au début avec une Saison 1 : Broken Wings en juin, qui introduira le mode Descente, la traque de Mari Singh, l'ancienne directrice de DC Aquarium, pour sauver les civils que Natalya Sokolova et Black Tusk ont pris en otage, ainsi que la reconstruction de la Colonie du Château, qui reprendra des couleurs au fur et à mesure que nous secourrons des innocents. Suivra ensuite la Saison 2 : Puppeteers avec une nouvelle Incursion et la fin de la reconstruction de la Colonie du Château, la Saison 3 : Vanguard qui nous fera retourner à New York pour découvrir des informations inédites sur Aaron Keener et profiter d'un évènement spécial Noël, et enfin une Saison 4 : Black Diamond, qui amènera un DLC scénarisé avec missions et zones originales, ainsi qu'une refonte du endgame et du système de saisons.

Des évènements vestimentaires sont sinon prévus à chaque période pour nous permettre de débloquer des cosmétiques. L'évènement Resident Evil fera d'ailleurs son retour du 25 avril au 9 mai, tandis que des objets inédits inspirés de Splinter Cell seront vendus avec le Year 5 Season 1 Premium Pass.

Les festivités commencent sinon dès aujourd'hui avec l'arrivée du mode Descente sur les serveurs de test. Cette expérience gratuite jouable du 1 à 4 joueurs proposera une aventure façon roguelite où nous démarrons sans équipement, avantage ou spécialisation, avec une progression aléatoire quasi illimitée et une courbe de difficulté quasi infinie, accessible à tous les joueurs. Elle donne accès à des récompenses uniques et de nouvelles règles de build non disponibles dans le jeu standard, et nous apprendra plus sur les Black Tusks, les Chasseurs, les technologies de la Division et Ortiz Robotics, ainsi que sur leurs liens avec le secrétaire à la Sécurité intérieure, Calvin McManus.

