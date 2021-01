The Division 2 : un évènement temporaire pour les 25 ans de Resident Evil avec une tenue de Leon Kennedy en fuite

Source: Ubisoft via @Rayan925FR

Source: Ubisoft via @Rayan925FR

Ce soir, à 23h00 pile, Capcom va diffuser un Resident Evil Showcase pour nous montrer du gameplay de Resident Evil Village et nous parler des différentes opérations qui serviront à célébrer le 25e anniversaire de la licence. Manque de chance pour l'éditeur, les fuites se sont multipliées ces dernières heures, avec le multijoueur Resident Evil Re:Verse et le contenu de la Deluxe Edition de RE8. Ça ne s'arrête pas là, et c'est une surprise de taille que nous avons découverte au détour d'un tweet.

The Division 2 X Resident Evil 25ème anniversaire !

Gagné des skins d'armes, tenues et d'autres récompenses inspirées de la série Resident Evil !

Évènement disponible du 2 au 15 février 2021 sur The Division 2 @UbisoftFR @Ubisoftpress @capcom_france @TheDivisionFR pic.twitter.com/EgkJCLE0x1 — Rayan925 l'Informateur (Rayan925jv.fr) (@Rayan925FR) January 21, 2021

Oui, si nous parlons de Resident Evil dans un article sur The Division 2 jusqu'à présent, c'est bien parce que les deux univers vont se rencontrer à l'occasion d'un évènement temporaire dans le titre de Massive. Ainsi, du 2 au 15 février prochain, il va notamment être possible de récupérer des costumes et skins d'armes aux couleurs de la licence de Capcom. Parmi les cosmétiques du Raccoon Police Department, nous sommes assurés d'obtenir la tenue de Leon Kennedy. Quid du personnage portant l'attirail d'un soldat d'Umbrella ? Servira-t-il seulement d'ennemi ou pourrons-nous également acquérir cet uniforme ?

La réponse ne tardera pas à venir et nous mettrons alors à jour l'article avec tous les détails. The Division 2 est en vente à bas prix sur Amazon, mais sans le contenu de Warlords of New York, uniquement disponible sur les plateformes de téléchargement.



Lire aussi : The Division 2: Warlords of New York, la Saison 4 Fin de service lancée en vidéo