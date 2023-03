The Division 2 : la guerre urbaine s'enflamme avec la Saison 11, de nouvelles cibles à abattre et équipements à débloquer

Après un hiatus en 2021 et beaucoup de contenus recyclés, Ubisoft a relancé Tom Clancy's The Divison 2 avec un mode Countdown et des Saisons plus originales. C'est dans la continuité que nous accueillons cette semaine la Saison 11 : Le Règne du Feu, avec quelques nouveautés qui vont faire plaisir aux joueurs (à condition qu'ils possèdent l'extension Warlords of New York).

Elle nous invite à pourchasser 4 cibles qui apparaîtront dans nos parties d'ici avril, que sont Charles « Chunks » Crawford, Lieutenant Bantam, Mort « Cursed » Kellogg et Beatrice « Auntie » Kaplan. Tous les éliminer nous permettra de partir à la poursuite de Zachary « Stovepipe » Beattie, un expert des explosifs recruté par Black Tusk. Au cours de nos missions, nous aurons l'occasion de débloquer l'arme exotique Sacrum Imperium, un NinjaBike Bag et d'autres équipements inédits, ainsi que des objets cosmétiques via le Season Pass.



Il y aura également 4 ligues durant chacune un mois pour se hisser en haut du classement et obtenir des récompenses, et autant d'évènements globaux ponctuels impliquant les modificateurs de parties Changement de polarité, Réanimation, Hollywood et Balle d'or. Quelques améliorations de la qualité de vie ont aussi été apportées par la dernière mise à jour, dont vous pouvez trouver le changelog en anglais à cette adresse.

