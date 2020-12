The Division 2 : bientôt de la 4K à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X et S, mais ce ne sera pas pour tout de suite

C'est fort heureusement la norme pour l'immense majorité des productions de la génération passée : Tom Clancy's The Division 2 est rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X et S, si vous possédez l'original sur PS4 ou Xbox One. Mais contrairement à d'autres, il n'a pas encore eu droit à sa mise à jour pour l'optimiser sur next-gen.

Ubisoft Massive n'y coupera pas, mais avait seulement d'autres priorités. Il prévoit en effet une Title Update 12 pour le 7 décembre prochain, dont vous pouvez retrouver les détails et nouveautés sur le site officiel. Mais à l'occasion d'un livestream présentant ces ajouts, les développeurs ont confirmés qu'ils proposeraient de la 4K à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, et à priori également le 60 fps sur Series S, avec la mise à jour 12.1. Seulement, il va falloir se montrer patient, car le patch n'est actuellement prévu que pour le 2 février 2021... Au moins, vous êtes prévenus.

D'ici là, The Division 2 est toujours disponible à partir de 10,89 € sur Amazon.fr.

