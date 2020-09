The Division 2 : rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X, trailer pour The Summit et évènement Cauchemar

Ubisoft veut visiblement continuer à soutenir Tom Clancy's The Division 2 pendant encore quelque temps, alors il n'est pas étonnant de le voir s'accommoder avec son époque. Les développeurs ont ainsi profité de l'Ubisoft Forward pour confirmer que The Division 2 serait rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X. Rien de plus, ce qui veut dire que des éditions spécifiques à la next-gen avec des améliorations ne semblent pas d'actualité.

À part ça, le pré-show a permis de découvrir une bande-annonce pour The Summit, le nouveau mode PvE où nous devons gravir une tour de 100 niveaux avec de nombreux défis à surmonter. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre précédent article sur ce sujet. The Summit sera gratuit pour les détenteurs de Warlords of New York, et téléchargeable via une mise à jour à compter du 22 septembre 2020. La vidéo se termine sinon sur un teaser pour un évènement à durée limitée nommé Nom de Code : Cauchemar, qui malgré son titre ne sera pas proposé à Halloween, mais cet hiver.

Enfin, pour ceux qui hésiteraient encore à s'essayer à The Division 2, un week-end d'essai gratuit sera de nouveau organisé du 24 au 27 septembre 2020 sur PC et consoles.