The Division 2: Warlords of New York, la traque d'Aaron Keener officialisée par une cinématique et du gameplay, une date pour l'Épisode 3

Ce mardi matin, nous vous rapportions qu'Ubisoft et Massive allaient dévoiler une extension scénarisée pour The Division 2, dont de nombreuses informations ont malheureusement fuité en amont de la révélation. Ainsi, elle se nommera bien Warlords of New York et paraîtra le 3 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi par le biais du service Uplay+. Le livestream de révélation a ainsi débuté avec une cinématique en CGI introduisant ce contenu et ses ennemis menés par Aaron Keener.

Comme l'indique son titre, ce gros DLC payant nous replongera bien à New York, dans le but de retrouver et éliminer Keener, qui s'est entouré d'autres Agents renégats : Vivian Conley, Javier Kajika, James Dragov et Theo Parnell, chacun ayant des raisons bien particulières de se battre. Nous devrons les traquer à travers la nouvelle carte en monde ouvert qu'est Lower Manhattan, une ancienne Dark Zone touchée par un terrible ouragan l'ayant dévastée, recréée tout comme Washington DC à l'échelle 1:1 et qui inclura des lieux célèbres tels que Wall Street, le Two Bridges et le quartier de Chinatown à travers ses 4 zones.

Notre base d'opérations se nommera Haven, dirigée par des survivants civils avec à leur tête Paul Rhodes, qui ne voient pas vraiment d'un bon œil les Agents. Ce qu'il reste de ces derniers en ville sont eux dirigés par Faye Lau, qui va nous aider dans notre enquête prenant la forme de cinq grandes missions, une pour chaque cible, les quatre lieutenants pouvant être traqués dans l'ordre de notre choix avec un équilibrage des ennemis un peu particulier pour le coup. À la mort de chacun d'eux, nous obtiendrons une compétence unique. Et bonne nouvelle pour les joueurs qui réclamaient cette option, il sera désormais possible de caresser les chiens.

Du côté des options d'achat, l'extension sera vendue aux joueurs de The Division 2 au prix de 29,99 €. Pour ceux qui n'auraient pas encore le jeu, une édition standard l'incluant en plus de Warlords of New York sera elle commercialisée contre 39,99 €. Enfin, l'Édition Ultimate permettra d'acquérir le jeu, son extension, le Pass Année 1 et les différents packs de DLC déjà parus pour 59,99 €.

Dans tous les cas, pour prendre part au scénario de Warlords of New York, notre personnage devra être niveau 30 en World Tier 5, ce que permettra un boost de niveau inclus dans chaque édition. L'un des premiers objectifs sera de passer niveau 31, la nouvelle limite étant de 40, et il ne sera pas possible de quitter New York tant que le scénario ne sera pas bouclé. Une fois achevé, voyager entre les deux villes sera permis librement.

L'Épisode 3, Coney Island : La Traque, sortira quant à lui ce 12 février en accès anticipée pour les possesseurs du Pass Année 1 dans la journée, en plus de la Title Update 7, avant de devenir accessible pour tous le 19 février. Et s'il n'y a pas eu de phases de test sur le PTS, c'est bien parce que son scénario servira de prologue à l'extension. Pour rappel, il ajoutera également la sixième Spécialisation Pare-feu.

Vous pouvez retrouver ci-dessous l'intégralité du live d'annonce d'une durée de 25 minutes. En page suivante, vous trouverez les trois vidéos séparées de ce même contenu montrant notamment un passage de jeu durant la recherche de Vivian Conley, ainsi qu'une quatrième montrant encore plus de gameplay et non diffusée durant la présentation.

Mais ce n'est pas tout en ce qui concerne les nouveautés de The Division 2. Le gameplay va ainsi être amélioré de bien des manières à partir de la Title Update 8 qui coïncidera avec le lancement de l'extension. Au programme, une grosse refonte de l'aspect RPG et une simplification du système d'équipement et de l'interface permettant d'afficher toutes les rolls de chaque stats, avec un retour des god rolls. Le système de recalibrage de l'équipement va aussi être amélioré avec l'ajout permanent d'un attribut et d'un indicateur d'utilité des stats, en plus de l'enregistrement de ces dernières. En plus du passage au niveau 40, la progression sera désormais infinie avec le niveau SHD, dont les détails sont à retrouver ici en anglais.

Les Dark Zones vont elles faire peau neuve pour permettre le retour d'une mécanique de renégats simplifiée, mais le rang obtenu restera le même, pas d'inquiétude. En revanche, pour les allergiques au PvP, sachez que de l'équipement exclusif et de qualité sera exclusif à ce contenu. Et, non, aucune nouvelle Dark Zone ne sera ajoutée à New York.

Dernier gros morceau, The Division 2 va lui aussi succomber à la mode du FOMO des saisons de contenu... Elles dureront trois mois avec comme évènement pour l'endgame la traque de cibles qui seront renouvelées toutes les 3 semaines, la première devant faire son apparition 7 jours après le lancement de l'extension, prenant place chronologiquement après cette dernière. Elles disposeront de leur propre histoire et de récompenses uniques. D'autres activités saisonnières sont prévues avec les Ligues, des défis permettant de débloquer des récompenses. Enfin, des évènements globaux feront leur retour pendant une durée limitée, lors desquels un modificateur sera appliqué à l'ensemble du jeu.

Comme pour Destiny 2 par exemple, un niveau de saison permettra d'engranger du loot supplémentaire avec un chemin gratuit et un autre demandant de payer un Season Pass pour les trois mois, il faudra donc encore remettre les mains à la poche contrairement à l'Année 1 ou presque tout était offert.

Le deuxième Raid arrivera lui au printemps gratuitement pour tous les joueurs et sera à la fois jouable dans une version pour niveau 30 et une autre à 40. Le premier pourra également être arpenté avec ce nouveau cap.

Pour terminer, The Division 2 et Warlords of New York arriveront en mars sur Stadia, sans plus de précision.